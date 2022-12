Kraftige reaksjoner etter Jeremy Clarksons Meghan-utsagn

TV-profil Jeremy Clarksons utsagn om at han «hater» hertuginne Meghan Markle og vil at hun skal paraderes naken i gatene, går ikke stille i hen. Nå krever over 60 britiske politikere en unnskyldning fra avisen The Sun, som publiserte kommentaren.