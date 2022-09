Sveriges statsminister søker avskjed etter valgnederlaget

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sier onsdag kveld at hun torsdag vil søke avskjed og at høyresiden får flertall i Riksdagen.

Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson innrømmer valgnederlaget onsdag kveld.

NTB

Andersson hasteinnkalte til pressekonferanse onsdag kveld da det ble klart at høyresiden under Moderaternas leder Ulf Kristersson ville få flertall i nasjonalforsamlingen.

Selv om det offisielle resultatet ikke var klart ennå, var det da åpenbart at høyresiden ville få flertall med 176 eller 175 mandater. Andersson og de rødgrønne lå an til å ende på 173 eller 174 mandater.

Til tross for at regjeringsmakten ryker, sier Andersson at Socialdemokraterna har gjort et godt valg med den største fremgangen på 20 år.

– Jeg er stolt og takknemlig over at mer enn 2 millioner svensker har valgt å stemme på Socialdemokraterna, sier den avtroppende statsministeren.

Med en oppslutning på rundt 30,4 prosent er partiet Sveriges suverent største, foran Sverigedemokraterna og Moderaterna.