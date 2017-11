Libanons statsminister Saad Hariri går av. Han sier han frykter for sitt liv og skylder på iransk innblanding i arabiske anliggender.

– Jeg kunngjør min fratredelse som statsminister, sa Hariri i en fjernsynssendt tale på Al-Arabiya lørdag.

Han begrunner sin beslutning med Irans «grep» på Libanon og trusler på livet.

Faren ble drept

Hariri fikk i november i fjor i oppdrag av president Michel Aoun å danne ny regjering. Hariri er en 47 år gammel milliardær og sønn av tidligere statsminister Rafik Hariri.

Rafik Hariri ble drept i et attentat i Beirut i 2005.

Saad Hariri hadde statsministerposten også fra 2009 til 2011. Hans parti Framtidsbevegelsen, det liberale partiet som dominerer i den såkalte 14. mars-alliansen, fikk flertall i nasjonalforsamlingen ved siste valg.

Grunnloven

Libanons grunnlov slår fast at presidenten skal være kristen maronitt, at statsministeren må være sunnimuslim og at nasjonalforsamlingens president skal være sjiamuslim.