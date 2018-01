Forfatter Michael Wolff tror hans bok om president Donald Trump og hans regjering vil bidra til å fjerne Trump fra makten i USA.

Wolff kommer med spådommen i et intervju med BBC, som siteres av nyhetsbyrået Reuters.

Boka «Fire and Fury» tegner et svært lite positivt bilde av Trump, og Wolff tror leserne vil sitte igjen med et inntrykk av at «keiseren ikke har klær på».

– Det er bakgrunnen for inntrykket og forståelsen som til slutt vil avslutte dette presidentskapet, sier forfatteren.

Trump beskrives i boka om en ustabil person som er uskikket til å være president, noe alle rundt ham hevdes å være klar over. Presidenten selv mener «Fire and Fury» er full av løgner, og utgivelsen er blitt forsøkt stanset av Trumps advokater.