MINNEMARKERING: Familie og venner er samlet til en minnemarkering for de 20 som mistet livet da en limousin krasjet inn i en annen bil i delstaten New York lørdag. FOTO: Hans Pennink / AP / NTB scanpix

Limousinsjef siktet for uaktsomt drap etter dødskrasj i New York

Daglig leder i selskapet Prestige Limousine er siktet for uaktsomt drap etter at 20 personer mistet livet da en limousin krasjet i delstaten New York lørdag.