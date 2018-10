En saudiarabisk agent tok angivelig på seg Jamal Khashoggis klær og ble filmet av overvåkingskameraer i Istanbul etter at journalisten var drept.

CNN publiserte mandag overvåkingsbilder som skal være en del av tyrkisk politis etterforskning. Bildene ser ifølge CNNs tyrkiske kilde ut til å vise en av de 15 mennene som tyrkiske tjenestemenn tidligere har sagt at Saudi-Arabia sendte til Istanbul for å drepe Khashoggi.

På bildene forlater mannen konsulatet gjennom en bakdør, tilsynelatende iført 59 år gamle Khashoggis klær, et løsskjegg og briller. Den samme mannen ble ifølge CNNs kilde fanget opp på overvåkingskameraer ved Istanbuls berømte Sultan Ahmed-moské få timer etter at Khashoggi sist ble sett i live 2. oktober.

CNNs tyrkiske kilde hevder det er Mustafa al-Madani (57) som går rundt i byen med Khashoggis klær. Al-Madani var ifølge ikke navngitte tyrkiske etterforskere en del av «drapsteamet» som angivelig ble sendt fra Riyadh for å drepe journalisten.

Madanis høyde, alder og kroppsbygning ligner på Khashoggis, ifølge CNNs kilde, som sier han opptrådte som en «dobbeltgjenger».

Saudi-Arabia erkjente i helgen etter 18 dager at Khashoggi ble drept i landets konsulat i Istanbul. Siden 2. oktober har de en rekke ganger endret sitt svar på de mange spørsmålene om hva som skjedde med journalisten. Lørdag hevdet Riyadh at han døde i en slåsskamp, søndag erkjente landets utenriksminister at journalisten ble drept, men hevdet det skjedde ved en feiltakelse.

Tyrkias president har lovet å fortelle «den hele og fulle sannhet» om drapet tirsdag. Den statlige tyrkiske TV-kanalen TRT melder også at en mann som gikk inn i konsulatet 2. oktober, senere forlot bygningen i Khashoggis klær.

EU vurderer koordinert reaksjon

EU vil sannsynligvis komme med en koordinert reaksjon mot Saudi-Arabia. Men beslutninger om våpeneksport er i utgangspunktet opp til hvert enkelt medlemsland.

Det opplyser en EU-kilde som mandag brifet pressen anonymt om de pågående diskusjonene i EU.

Omtrent halvparten av EUs medlemsland har i dag våpeneksport til Saudi-Arabia, og til syvende og sist er det opp til hvert enkelt medlemsland å avgjøre om eksporten skal stanses.

– Men det er sannsynlig at det vil komme et koordinert svar fra EU, sier kilden.

EUs medlemsland har også muligheten til å vedta en våpenembargo, men et slikt tiltak vil kreve enstemmighet blant medlemslandene.

EU er allerede i gang med diskusjoner på høyeste politiske nivå om hvordan medlemslandene skal reagere overfor Saudi-Arabia etter drapet på den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.

Tyskland har allerede stoppet våpeneksporten til Saudi-Arabia. Men tiltaket vil ikke ha ønsket effekt så lenge andre land kan gå inn og fylle gapet, advarer Tysklands økonomiminister Peter Altmaier.

– Bare når alle europeiske land er enige, vil dette gjøre inntrykk på Riyadh, sier han.