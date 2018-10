Handelskrigen mellom USA og Kina er tilbake i overskriftene og børsene i Asia falt etter meldinger om at Donald Trump planlegger økt toll på import fra Kina.

I Hongkong åpnet børsen ned 0,9 prosent mens Shanghai falt 0,7 prosent etter at Bloomberg News meldte at USAs president Donald Trump skal ha planer om å pålegge kinesisk import mer toll, hvis samtalene med president Xi Jinping i november ikke går slik Trump ønsker. Samtidig åpnet Nikkei-indeksen i Tokyo opp 0,8 prosent, og en time senere så det litt lysere ut. Da hadde de asiatiske børsene tatt seg opp igjen: Hong Kongs Hang Seng-indeks var bare ned 0,1 prosent, børsen i Shanghai var opp 0,7 prosent mens Nikkei-indeksen var opp 1,5 prosent.

Uforutsigbart

Meldingene om de nye tollplanene legger ytterligere sten til byrden for investorene på de globale markedene, som allerede opererer i et svært uforutsigbart terreng, sårbart for geopolitiske spenninger, inkludert ringvirkninger av Khashoggi-drapet, og økonomiske følger av økt rentenivå i USA, avtagende vekstrater, usikkerhet rundt Brexit og Italias budsjettplan med EU.

Wall Street bidro mandag med negativ føring, der industriindeksen Dow Jones og den brede S&P-indeksen var ned henholdsvis 1 prosent og 0,7 prosent. De amerikanske indeksene lider for tiden under tilsvarende press som resten av verden, etter å ha holdt seg høyt tidligere i år, og til og med hostet opp noen rekorder den siste måneden.

Nasdaq-indeksen var ned hele 1,6 prosent mandag etter nyheten om Trumps kinatollplaner.

Ikke navngitt

Bloomberg oppgir ikke navngitte kilder som skal ha sagt at en liste er i ferd med å settes opp over importvarer fra Kina som i desember skal kunngjøres som pålagte nye tollsatser. Varene skal ha en samlet verdi av 267 milliarder dollar. Fra før av er varer fra Kina til en verdi av 250 milliarder blitt pålagt nye tollsatser. Hvis meldingene medfører riktighet vil så godt som all import fra Kina bli pålagt økt toll med de nye avgiftene.

Kina har tidligere varslet at alle slike grep fra amerikansk side vil bli besvart med samme mynt, noe som i dette tilfellet vil bety full handelskrig mellom verdens to største økonomier.