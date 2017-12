En Twitter-melding fra Donald Trump vekker oppsikt fordi den kan tolkes som om presidenten har forsøkt å hindre etterforskningen av Michael Flynn.

Trumps advokat John Dowd har imidlertid rykket ut og tatt på seg ansvaret for tweeten som har vekket oppsikt:

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI. Disse løgnene har han erklært seg skyldig i. Det er veldig synd, fordi handlingene hans under overgangsperioden var i tråd med loven. Det var ingenting å skjule, skrev Trump på Twitter lørdag.

Tidligere FBI-sjef James Comey har tidligere forklart i Kongressen at Trump ba ham om å droppe etterforskningen av Flynn. Det skal ha skjedd dagen etter at Flynn fikk sparken.

Skal man tro både Comey og Trumps melding på Twitter, betyr det at presidenten ba FBI om å droppe etterforskningen av en medarbeider som Trump visste hadde begått en grov forbrytelse – nemlig å lyve for FBI. Det kan tolkes som et forsøk på å hindre den pågående etterforskningen, noe som i så fall kan danne grunnlag for en riksrettssak.

Trump nekter

Flynn var en nær medarbeider av Trump i valgkampen. Han er så langt den mest høytstående embetsmannen som er siktet i granskningen av Russlands rolle i den amerikanske valgkampen.

Fredag ble han siktet for å ha løyet for FBI, noe han samme dag tilsto i et rettsmøte i Washington. Samtidig ble det kjent at den tidligere generalen nå fullt ut samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller, som gransker Russlands rolle i det amerikanske presidentvalget.

Søndag avviste Trump det FBI-sjef Comey forklarte i sin kongresshøring, som fant sted etter at Trump ga ham sparken i mai.

– Jeg ba aldri Comey stanse etterforskningen av Flynn. Bare enda mer falske nyheter for å dekke nok en Comey-løgn!, tvitret Trump klokken 6.15 lokal tid søndag morgen.

Advokat

Demokratenes leder i etterretningskomiteen, Adam Schiff, sa søndag at mistankene mot Trump vokser. Også senator Dianne Feinstein stiller seg kritisk til presidenten.

– Jeg tror det vi begynner å se er et tilfelle av hindring av etterforskningen, sa Feinstein til NBC.

Til New York Times har kilder i Det hvite hus uttalt at Trump med tweeten kun refererte til Flynns tilståelse om å ha løyet til FBI angående sine samtaler med den daværende russiske ambassadøren Sergej Kisljak.

Til NBC sier Trumps advokat John Dowd at det var han som skrev Twitter-meldingen. Kilder tett på Trumps regjering sier det samme til Washington Post , og kaller meldingen slurvete og uheldig.

– Jeg driver ikke med tvitring, det var ikke meningen å skape nyheter, sier Dowd til NBC, som forklarer at han laget et meldingsutkast som han siden dikterte muntlig.

Hardt ut mot FBI

Trump uttrykte søndag også sinne over meldinger om at en FBI-veteran er blitt fjernet fra spesialetterforsker Robert Muellers team.

FBI-agenten er blitt fjernet fra Muellers stab etter at det ble oppdaget at han hadde sendt en rekke Trump-kritiske SMS-meldinger.

– En anti-Trump FBI-etterforsker ledet Clintons epost-etterforskning. Nå begynner alt å gi mening, skrev Trump på Twitter søndag.

Han gikk også til angrep på FBI i en rekke tweets, der han hevder FBIs rykte er «ødelagt» og på et «historisk bunnpunkt».

– Frykt ikke, vi skal bringe det tilbake til dets tidligere storhet, skrev han.

Trump skriver at agenten var «svært uærlig» og at FBI «ligger i ruiner» etter å ha vært under den nå avskjedigede James Comeys ledelse i en årrekke. Trump nevner også den «verdiløse og uærlige Clinton-etterforskningen» i sine meldinger.

Historisk vedtak

Den nye utviklingen i Russland-etterforskningen har overskygget en stor seier for Trump. Fredag lokal tid vedtok Senatet med knapt flertall en historisk skattereform.

Dermed kan Trump få oppfylt sitt ønske om skattereform til jul.