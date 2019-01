Dommedag er stadig nær, faktisk bare to minutter unna, mener Bulletin of the Atomic Scientists i USA.

Organisasjonens symbolske dommedagsklokke, som skal illustrere hvor nær menneskeheten er ved å ødelegge jordkloden, blir justert en gang i året.

I fjor ble den justert 30 sekunder frem til 2 minutter på midnatt, noe den også står på etter årets justering.

Dommedagsklokken så dagens lys i 1947, to år etter at flere av forskerne som hadde vært med på å utvikle USAs første atombombe grunnla The Bulletin of the Atomic Scientists.

Mens det under den kalde krigen først og fremst var faren for atomkrig som opptok forskerne, har de siden 2007 også vurdert hvilke følger klimaendringene kan få for livet på jorden.

Bare en gang tidligere har klokken vært så nær midnatt som nå, og det var i 1953 da USA og Sovjetunionen testet hydrogenbomber.