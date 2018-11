Statsminister Erna Solberg (H) er bekymret etter at Russland løste skudd mot tre ukrainske marinefartøyer, og seinere tok kontrollen over dem.

– Vi er bekymret for spenningen i området og for det ukrainske mannskapet som var om bord, sier hun til Radio Norge.

Søndag løsnet den russiske sikkerhetstjenesten FSB skudd mot tre ukrainske marinefartøyer, etter at ukrainerne gjennomførte det den russiske kystvakten hevdet var en uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvann. To ukrainere ble skadd i skytingen. Seinere gikk FSB om bord i de ukrainske skipene, og tok kontroll over dem.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et krisemøte mandag ettermiddag norsk tid som følge av konflikten. Både Ukraina og Russland har bedt om møtet, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Solberg understreker at Russland må følge avtalene de har undertegnet.

– Jeg håper at de kan få Ukraina og Russland til å snakke sammen, at man gjenåpner Ukrainas adgang til Azovhavet, som de har en avtale på, og at man får roet ned situasjonen, sier hun til Radio Norge.