En nordmann som tidligere er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er pågrepet for besittelse av overgrepsmateriale av thailandsk politi.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er arrestert i Thailand og har tilbudt konsulær bistand. I lys av lovpålagt taushetsplikt har UD ingen ytterligere kommentar, sier Ingrid Kvammen Ekker, kommunikasjonsrådgiver i UD, til TV 2.

Mannen er tidligere blitt omtalt av kanalen i flere reportasjer det siste året, og har selv uttalt at han har «pedofile trekk». Han er domfelt elleve ganger i Norge, blant annet for grove overgrep mot barn. Da han flyttet til Thailand sonet han en forvaringsdom på åtte år for overgrep mot barn, men rømte før endt soning.

Nå sitter han i politiets varetekt i Thailand og vil etter hvert bli utlevert til Norge. Thailandsk politi aksjonerte mot nordmannen etter en henvendelse fra norske myndigheter.

Ifølge thailandske medier satt mannen og så på overgrepsvideoer på sin bærbare PC da politiet gikk inn i mannens bolig. Han bor sammen med sin thailandske kone og i huset bor det ifølge kanalen også flere barn.