Den verdenskjente spanske sopranen Montserrat Caballé, kalt den siste operadivaen, er død, 85 år gammel.

Hun døde tidlig lørdag morgen, bekrefter pressesjef Abraham del Moral for sykehuset Hospital de la Santa Creu i Barcelona overfor det tyske nyhetsbyrået DPA.

Sender kondolanser

Statsminister Pedro Sanchez sier han er i sorg over nyheten.

– En stor budbringer fra vårt land er død. Montserrat Caballé, hennes stemme og mildhet vil alltid være blant oss, skriver han på Twitter.

Kong Felipe sender sine kondolanser og kaller henne «en legende».

Caballé ble lagt inn på sykehus med galleblæreproblemer for et par ukers tid siden. Hun hadde i flere år slitt med helseplager. Etter at hun falt for seks år siden, kunne hun knapt lenger gå og satt stort sett i rullestol resten av tiden. Også på scenen satt hun under sine siste opptredener.

Duett med Freddie Mecury

Caballé ble født 12. april 1933 i Barcelona. Hun viste musikalsk talent allerede som sjuåring. Hun fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 1965 i Gaetano Donizettis «Lucrezia Borgia» i Carnegie Hall i New York. Siden ble hun en verdenskjent sopran og sto på scenen over 4000 ganger.

Caballé hadde også en gjesteopptreden i populærmusikkens verden. I 1987 framførte hun duett med Queen-sangeren Freddie Mercury på låten «Barcelona». Den ble en hit og fulgt opp med et album med samme tittel. Sangen ble også offisiell OL-låt under sommer-OL i Barcelona i 1992.

Caballé etterlater seg to barn med den spanske tenoren Bernabe Marti: Bernabe Marti Jr. og Montserrat Marti. Sistnevnte har fulgt i morens fotspor.