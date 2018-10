En amerikansk jury har kjent en hvit politibetjent skyldig i forsettlig drap på den svarte tenåringen Laquan McDonald i Chicago i 2014.

Politimannen Jason Van Dyke (40) er også dømt for 16 tilfeller av grov vold, ett punkt for hvert av de 16 skuddene han avfyrte mot McDonald. Det er første gang på over 50 år at en politibetjent i Chicago er dømt for drap i forbindelse med dødsfall påført under tjeneste.

Spesialetterforsker Joseph McMahon sier dommen gir mange mennesker, spesielt offerets mor, en følelse av rettferdighet.

– Dommen gir en bekreftelse og en rettferdighetsfølelse til mange av innbyggerne i Chicago, Cook County og mange andre miljøer, inkludert afroamerikanske miljøer over hele landet vårt, sa McMahon.

Følte seg truet

Det var i oktober 2014 Van Dyke avfyrte skuddene mot McDonald, som i en svakt belyst gate gikk fra Van Dyke og hans politikolleger uten å adlyde ordre. McDonald bar på en kniv, og Van Dyke har hevdet at han følte seg truet av tenåringen.

Det var knyttet stor spenning til om Van Dyke, som var tiltalt for overlagt drap, skulle dømmes eller frifinnes, men flere av jurymedlemmene opplyser at store deler av deres diskusjon handlet om hvorvidt tiltalte skulle dømmes for overlagt eller forsettlig drap, ikke om han skulle frifinnes.

De tolv jurymedlemmene valgte til slutt å dømme ham for forsettlig drap, som vanligvis medfører en mildere straff på under 20 års fengsel.

Ashlee Rezin / Chicago Sun Times / AP / NTB scanpix

Kritiserer Van Dykes politiarbeid

Flere av jurymedlemmene opplyste anonymt til journalister at Van Dykes forklaring i retten ikke hjalp ham og at han «rotet det til».

– Van Dyke burde ha kontrollert situasjonen, ikke eskalert den, sier en av jurymedlemmene, som forklarer at juryen landet på forsettlig drap fordi Van Dyke selv trodde han var truet under hendelsen. For å dømme ham, måtte juryen konkludere med at Van Dykes oppfatning var urimelig.

Ashlee Rezin / Chicago Sun-Times / AP / NTB scanpix

Forsvarsadvokat slakter dommen

Drapet ble filmet av kameraet på en politibil, og videoen vakte kraftige reaksjoner da den ble offentliggjort. Flere måneder med demonstrasjoner og politisk uro fulgte i Chicago. Borgerrettighetsadvokaten Andrew Stroth sier en frifinnelse ville sendt et negativt budskap til minoriteter i Chicago.

– Jeg tror Chicago ville eksplodert, sier han.

Drapet på 17-åringen skjedde under en nasjonal bølge med store protester mot rasisme og vold fra politiets side.

Van Dykes forsvarer Dan Herbert kaller Van Dyke et «offerlam» som gjør at politikere og samfunnsledere kan redde sitt eget skinn.

– Det er en trist dag for politiet, fordi dommen forteller dem at de ikke kan gjøre jobben sin. Politibetjenter kommer til å bli sikkerhetsvakter, sa han.