Israel hevder deres raketter har truffet flere titalls iranske militærmål i Syria. Angrepet kom etter at raketter ble avfyrt mot israelske stillinger.

Natt til torsdag ble det avfyrt flere raketter mot israelske militære stillinger på Golanhøydene, ifølge den syriske London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge det israelske militæret, er det den iranske Revolusjonsgardens Quds-styrke i Syria som sto bak angrepet, angivelig bestående av omkring 20 raketter. Angrepet førte kun til minimale skader, opplyser den israelske hærens (IDF) talsmann Jonathan Conricus.

– Mest omfattende siden 1974

Som svar på angrepet skjøt Israel missiler mot iranske mål sørvest i Syria, inkludert i og rundt hovedstaden Damaskus, opplyser Conricus.

– Det israelske militæret har truffet et titalls iranske mål i Syria, sier Conricus, som på Twitter har lagt ut et kart som viser 35 rammede mål fordelt over et stort område sørvest i Syria.

Ifølge Conricus var angrepet rettet mot militære mål, deriblant lagre, etterretning og kjøretøy, i tillegg til området de mener de iranske rakettene er avfyrt fra.

En ikke-navngitt israelsk myndighetsperson sier til avisen Haaretz at nattens angrep er de mest voldsomme siden landene skrev under på en våpenhvile i 1974.

Ingen meldinger om drepte og sårede

Det er ikke rapportert om noen drepte eller sårede personer. Conricus sier at ingen israelske fly ble rammet.

Det israelske militæret uttaler at det lyktes med å skyte ned fire av rakettene som ble skutt mot israelske stillinger.

Iranske styrker har ikke offentlig bekreftet at de står bak angrepene på Golanhøydene. Conricus har heller ikke opplyst hvordan israelske myndigheter har kommet til at iranske styrker står bak.

Ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået SANA ble mange av de israelske missilene skutt ned av det syriske luftforsvaret.

Ifølge SANA var det Israel som først slo til mot mål i byen Quneitra like øst for Golanhøydene. Det syriske luftforsvaret besvarte på angrepet, heter det videre i meldingen fra SANA.

Økt beredskap

Flyalarmen gikk på Golanhøydene like etter midnatt. I byen Tiberias, som ligger ved vestbredden av Genesaretsjøen og med utsikt mot Golanhøydene, kunne man høre lyden av eksplosjoner over musikken fra barer og utesteder der mange turister var samlet, melder The Washington Post.

Israel har den siste uken økt beredskapen, blant annet ved å åpne tilfluktsrom for sivilbefolkningen på Golanhøydene.

– Modigere Iran

USAs president Donald Trumps beslutning tirsdag om å trekke USA fra atomavtalen med Iran har gitt Teheran mindre grunn til å utvise forsiktighet ved å konfrontere Israel, mener analytikere.

– USAs tilbaketrekking fra avtalen gitt fart i eskaleringen mellom Israel og Iran. Iran har mindre bånd på seg når det gjelder å slå tilbake mot Israel, sier analytiker Ofer Zalzberg ved International Crisis Group.

Han legger til at Iran trolig hadde ventet på den amerikanske beslutningen før landet igangsatte neste skritt.

Flere medier skriver at Israel har stålsatt seg for iranske rakettangrep som svar på luftangrepet 9. april mot flybasen T4, der syv iranske militærrådgivere og medlemmer av den iranske revolusjonsgarden ble drept.

Israel tok deler av Golanhøydene fra Syria under seksdagerskrigen i 1967 og annekterte samme område i 1981.

FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at både okkupasjonen og bosettingene er ulovlige.