De voldsomme ytre høyre-protestene i Chemnitz skaper dyp uro i Tyskland. Myndighetene mener uriktige påstander på sosiale medier bidro til mobiliseringen.

Om lag 5.000 høyreorienterte innvandringsmotstandere var mandag samlet i Chemnitz' gater i protest mot et knivdrap på en 35 år gammel tysker to døgn tidligere, som to asylsøkere er varetektsfengslet for.

Demonstrantene ble møtt av 1.000-2.000 venstreorienterte motdemonstranter, og hundrevis av politifolk greide ikke å hindre at 20 mennesker ble skadd, deriblant to politifolk.

Hendelsene i Chemnitz har ført til både dyp bekymring og også kritikk. Avisen Der Spiegel sammenligner situasjonen med den som utspilte seg i mellomkrigsårene, før nazistene tok makten.

– Selvfølgelig gjentar ikke historien seg, men når en høyreorientert pøbel herjer i midten av Tyskland, og myndighetene overveldes, ligner det situasjonen under Weimarrepublikken, skriver avisen tirsdag.

– Falsk informasjon

Ifølge myndighetene i delstaten Sachsen, der Chemnitz ligger, bidro feilaktige opplysninger om knivdrapet natt til søndag til den kraftige mobiliseringen.

– Demonstrantenes sinne var basert på fremmedfrykt, falsk informasjon og konspirasjonsteorier. Det var basert på 'fake news', sier delstatens ministerpresident Michael Kretschmer.

To unge menn fra henholdsvis Syria og Irak er siktet i forbindelse med drapet, og opptøyene ble delvis hausset opp av falske påstander om at drapsofferet skal ha blandet seg inn for å forsvare en kvinne.

Politiet har tilbakevist påstandene, som ble spredt rundt på sosiale medier av ytre høyre-grupper og Pro Chemnitz, som sammen med den antiislamske Pegida-bevegelsen oppfordret til protestene og ba folk reagere med «sorg og sinne».

– Uakseptabelt hat

Statsminister Angela Merkel og en rekke andre samfunnstopper har reagert kraftig på de høyreorienterte demonstrasjonene, som også preget byen søndag. Da ble flere personer med utenlandsk utseende angrepet. Både søndag og mandag ble det ropt sinte slagord mot utlendinger, og flere bar nynazistiske merker.

– Hat i gatene er uakseptabelt i Tyskland. Det vi har sett, er noe som ikke har noen plass i et demokrati, sier Merkel.

– Vi har videoopptak av folk som jager hverandre, folkeansamlinger fullstendig ute av kontroll og hat i gatene. Det har ingenting å gjøre med vår konstitusjonelle stat, sier hun videre.

Jens Meyer / TT NYHETSBYRÅN

– Underbemannet politi

Tysk politi erkjente tirsdag at de var for få til å hindre sammenstøt. Oliver Malchow, leder for det tyske politiforbundet GdP, mener at politiet har mistet kontrollen som følge av nedskjæringer.

– Staten har sviktet innenlands sikkerhet. Det har vært store nedskjæringer i antall politifolk, sier Malchow til avisen Neue Osnabrücker Zeitung.

– Når folk får inntrykk av staten ikke er i stand til å beskytte sine borgere, tar borgerne loven i egne hender og begynner å lene seg på selvforsvarsmilitser og lokale borgervernsgrupper, sier han.

Nazihilsener

Tysk politi etterforsker ti demonstranter som skal ha utført Sieg Heil-hilsen under opptøyene. I Tyskland er det strengt forbudt å gjøre såkalte Hitler-hilsener.

Tysk lov forbyr også bruk av symboler knyttet til grunnlovsstridige organisasjoner – en lov som i hovedsak er myntet på nazistiske symboler.

Lederen for det jødiske sentralrådet i Tyskland, Josef Schuster, er blant dem som reagerer sterkt på hendelsene. Han er spesielt rystet over det myndighetene har beskrevet som en regelrett jakt på utlendinger under den kaotiske demonstrasjonen søndag, bare timer etter knivdrapet.

– Det må aldri igjen aksepteres i Tyskland at folk angripes på grunn av sin fremtoning eller bakgrunn, sier Schuster.