TV 2s Kadafi Zaman, som nettopp er løslatt fra fengsel i Pakistan, vil fortsette å fortelle om situasjonen i landet før valget.

Den norske TV 2-reporteren Kadafi Zaman ble pågrepet og banket av politiet fredag da han dekket en politisk demonstrasjon i byen Gujrat nordøst i Pakistan. Mandag ble han løslatt gjen fra varetektsfengsel.

Det er valg i Pakistan 25. juli, og myndighetene har lagt ned forbud mot demonstrasjoner.

Politiets angrep skjedde under en markeringen som ble holdt av Pakistan Muslim League, et av de største partiene i landet. Tidligere statsminister Nawaz Sharif tilhører dette partiet, og han skulle komme tilbake til Pakistan denne dagen.

– Jeg skulle rapportere om hvordan han ble tatt imot av sine tilhengere. Det jeg ble vitne til, var at politiet angrep de politiske aktivistene med stokker. Dette skjer kort tid før valget, forteller TV 2s Zaman til sin egen kanal.

Han beskriver hvordan politiet opptrer mot pressen, spesielt den lokale pressen, som blir kneblet fra å rapportere, og lokale aktivister som blir trakassert, pågrepet og banket opp.

Drar ikke

– Jeg har ikke tenkt å sette meg på et fly selv om jeg har fått stokkeslag over hele kroppen. Jeg har tenkt å rapportere om dette valget for å fortelle folk hvordan dette gjennomføres, sier den norske reporteren rett etter at han ble løslatt fra varetektsfengsel.

Han har rapportert fra valg i mange land, men aldri opplevd noe lignende. Selv ikke under revolusjonen i Egypt.

Fredag ble Kadafi Zaman arrestert av pakistansk politi rett før han skulle gå på direkten på TV 2 for å vise hvordan situasjonen var under demonstrasjonen. Han fikk stokkeslag på ryggen og mot ribbeina og plassert i en celle med 20 til 30 andre personer. De fleste av dem er folkevalgte politikere, både kandidater til nasjonalforsamlingen og provinsforsamlingen.

– Jeg har ikke sett maken til brutalitet, pakistansk politi burde skamme seg, og jeg synes norske politikere burde ta opp dette med Pakistan, som er et samarbeidsland for Norge og Utenriksdepartementet, sier han til TV 2.

Stortinget engasjert

Mange har vært engasjert etter at det ble kjent at den norske reporteren var blitt banket opp og arrestert fredag.

Blant dem er Venstre-politikeren og stortingsrepresentanten Abid Raja. Til NTB forteller Raja at han har hatt minst 50 eller 60 telefonsamtaler med forskjellige myndighetspersoner i Pakistan.

– Sentrale myndigheter er blitt engasjert, og jeg er særlig glad for engasjementet til lokale myndigheter i Pakistan, som har stor innflytelse. I tillegg har den pakistanske ambassaden her i Oslo gjort en veldig god jobb, den norske ambassaden i Pakistan og norske UD, sier Raja.

Raja, som har pakistansk bakgrunn, sier at han er sikker på at alle stortingsrepresentanter i Norge som har en forbindelse til land i utlandet, ville gjort det samme for å hjelpe en norsk journalist i en tilsvarende situasjon i utlandet.

TV 2 har snakket med journalisten mandag.

– Jeg har vært med på å dekke valg i flere land, dekket revolusjon, katastrofer og sett ganske mye etter 20 år som journalist, sier han til egen kanal.

Han forteller at han aldri har sett maken til brutalitet, verken fra politiet eller andre.

– Det har vært et helvete. Jeg har aldri sett at de som skal håndheve lov og orden angriper politikere med stokker, slår de til blods, og så angriper de journalister, både lokale og internasjonale, sier han.