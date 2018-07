Kadafi Zaman har lagt ut en melding med foto på Twitter der han viser v-tegn. Løslates straks! er kommentaren.

Retten i Pakistan har innvilget Kadafi Zamans søknad om kausjon. Han blir løslatt om kort tid, skriver Aftenposten.

Den norske journalisten fikk innvilget kausjon i alle saker i mandagens rettsmøte i Pakistan, bekrefter forsvarer Imran Bamta overfor VG.

Norske UD besøkte ham i fengselet rett før rettsmøtet.

Venstrepolitikeren og stortingsrepresentanten Abid Raja har engasjert seg for å få løslatt Zaman. Han skriver mandag at han siden lørdag morgen har hatt over 50 samtaler med sentrale og lokale myndighetspersoner.

– Har hatt dialog med Kadafi gjennom mellommann. Jeg vil takke pakistanske myndigheter for løslatelsen og godt samarbeid. Takk også til den norske ambassaden, tvitrer han.