Israelske luftangrep fortsetter å ramme Gaza etter at rundt 90 granater og raketter ble skutt mot Israel. Tre israelere er såret og to palestinere er drept.

De tre israelerne ble såret da en rakett traff huset deres i Sderot lørdag ettermiddag, opplyser israelske helsemyndigheter. De sårede er en 17 år gammel jente, en 20 år gammel kvinne og en 50 år gammel mann, melder Haaretz.

Det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza opplyser på sin side at to palestinere er drept og 14 såret i israelske luftangrep lørdag. De to som ble drept, var 15 og 16 år gamle, opplyser departementet.

Det seneste israelske toktet ble gjennomført på ettermiddagen, og om lag 40 mål på Gazastripen ble rammet. Hamas' tunneler, logistikksentre og hovedkvarter var blant målene, sier oberstløytnant Jonathan Conricus.

Sami Shehada, AP / Scanpix

Kraftig opptrapping

Toktet på ettermiddagen var den tredje runden med israelske luftangrep lørdag. Operasjonene er de mest omfattende som er gjennomført på dagtid siden Gaza-krigen i 2014, opplyser den israelske hæren.

Siden fredag kveld er det blitt skutt om lag 90 granater og raketter fra Gazastripen mot Israel, ifølge hæren. Om lag 20 av disse ble skutt ned.

Israelsk militære opplyser at de også natt til lørdag gjennomførte luftangrep mot Hamas-tunneler, en treningsleir og andre militærmål som blant annet skal ha blitt brukt til å skyte opp drager og ballonger.

Slike innretninger er blitt sendt inn over grensen til Israel og setter områder i brann.

AP / Scanpix

Advarer mot storkonflikt

De siste ukene har Israel advart Hamas om at landet ikke har noen interesse av å innlede en ny konflikt av den typen som tidligere har endt i full krig. Men Israel gjør det samtidig klart at det ikke blir godtatt at militante palestinere på Gazastripen fortsetter sine forsøk med å bryte gjennom grensen og å sette israelske områder i brann.

Fredag demonstrerte tusener av palestinere på Gazastripen, nær grensen til Israel. En 15 år gammel gutt som forsøkte å klatre over gjerdet, ble skutt og drept.

Senere fredag opplyste den israelske hæren at en soldat ble såret av en granat. Helsemyndighetene på Gazastripen opplyser at en 20 år gammel mann lørdag døde av skader han fikk under fredagens demonstrasjoner.

Protestbølge

Til sammen er 141 palestinere blitt drept siden protestbølgen på Gazastripen startet 30. mars, ifølge AFPs opptelling.

Palestinerne protesterer mot Israels blokade og krever å få vende tilbake til områder de flyktet eller ble fordrevet fra i 1948.

Israelske myndigheter har fått kraftig internasjonal kritikk for overdreven maktbruk, men regjeringen mener den er nødvendig for å beskytte landet mot det de mener er islamistbevegelsen Hamas' forsøk på å infiltrere Israel.