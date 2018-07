USAs president Donald Trump under et frokostmøte med Storbritannias statsminister Theresa May på hennes landsted Chequers fredag ettermiddag. Foto: AP / NTB scanpix.

Trump: – Forholdet til May er veldig, veldig bra

USAs president Donald Trump sier forholdet til Theresa May er «veldig, veldig godt», til tross for at han kun timer før langet ut mot brexit-strategien hennes.