EUs president Donald Tusk sier en kort utsettelse av brexit kun er mulig hvis Underhuset sier ja til utmeldingsavtalen først.

– I lys av konsultasjonene jeg har hatt de siste dagene, mener jeg en kort utsettelse er mulig, men den vil være betinget av en positiv avstemning om utmeldingsavtalen i Underhuset, sa Tusk til pressen i Brussel onsdag kveld.

Nøyaktig hvor lang utsettelsen bør være, er fortsatt et åpent spørsmål, tilføyde han.

Storbritannias statsminister Theresa May skrev tidligere onsdag et brev til Tusk der hun ba EU om støtte til å utsette skilsmissen med tre måneder til 30. juni.

Saken skal nå diskuteres på EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.

Men Tusk åpner også for at lederne kan bli innkalt til et ekstra krisemøte neste uke hvis situasjonen krever det.

EU-toppen gjør det klart at han ikke har tenkt å gi opp.

– Selv om håpet kan virke skrøpelig, til og med illusorisk, om at dette vil lykkes til slutt, og selv om utmattelsen ved brexit blir mer og mer synlig og berettiget, så kan vi ikke før aller siste øyeblikk gi opp forsøkene på å nå fram til en positiv løsning, sa Tusk.