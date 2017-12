President Donald Trumps nye nasjonale sikkerhetsstrategi, der han fremhever Russland som rival, blir av Kreml avvist som imperialistisk og enpolet.

– Russiske myndigheter kan ikke akseptere at landet blir behandlet som en trussel mot USAs sikkerhet, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov

I dokumentet som Trump presenterte mandag, heter det at både Russland og Kina er «revisjonistiske makter» som har til hensikt å legge hindre i veien for USAs interesser.

– Kina og Russland utfordrer amerikansk makt, påvirkning og interesser, og forsøker å undergrave amerikansk sikkerhet og velstand, heter det i Trumps 68 sider lange dokument.

Splittet syn

– Russland forsøker å svekke amerikansk innflytelse i verden og å splitte oss fra våre allierte og partnere, mens russiske kjernefysiske våpen utgjør den alvorligste eksistensielle trusselen mot USA, står det i dokumentet.

I samme dokument roser Trump samarbeidet med Russland og viser til et vellykket eksempel der man avverget et stort terrorangrep mot en katedral i Putins hjemby St. Petersburg.

Trump skrøt i forrige måned av Kinas president Xi Jinping under besøket i Beijing, og takket for å ha blitt tatt varmt imot med åpenhet og respekt.

Ifølge Trump hadde han og Xi da gjort store framskritt når det gjelder både økonomiske og sikkerhetspolitiske spørsmål.

Kina-kritikk

Men i dokumentet som Trump la fram mandag, heter det at Kina har til hensikt «å fjerne USA» fra Asia. Trump ramser opp en liste som består av datatyveri, handelsunderskudd og et punkt om at Kina sprer «deler av sitt autoritære system».

– I strid med vårt håp, utvider Kinas sin makt på bekostning av andres suverenitet, heter det.

Kinesiske myndigheter reagerer kraftig, kaller Trumps syn gufs fra den kalde krigen og mener USA nå begynner å mure seg inne fra omverdenen.

– Det er komplett egoistisk for et land å hevde at dets egne interesser er overlegne andre lands interesser og overlegent verdenssamfunnets felles interesser, sier en kinesisk tjenesteperson.