Kun en dag etter at Itir Esen (18) ble kåret til Miss Tyrkia, mistet hun tittelen som følge av en twittermelding arrangøren omtaler som «uakseptabel».

15. juli 2016, et år etter kuppforsøket i Tyrkia, tvitret Esen: «Jeg fikk mensen 15. juli, på martyrenes dag. Jeg markerer dagen ved å blø, det representerer martyrenes blod.»

Meldingen vakte stor oppsikt på sosiale medier, og arrangøren av missekonkurransen betegner meldingen som «uakseptabel». Esen skal ha nektet for at det var hun som skrev meldingen.

– Vi må dessverre meddele at det var Esen som skrev meldingen. Det er ikke mulig for Miss Tyrkia-organisasjonen, som har som mål å reklamere for Tyrkia verden over, å akseptere dette, heter det i en uttalelse.

Rundt 290 mennesker døde under kuppforsøket, flere av dem på Bosporos-broen som har fått navnet «15. juli-martyrenes bro».

Det er nå Asli Sumen som vil representere Tyrkia i konkurransen Miss World som holdes i Kina i november.