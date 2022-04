Ukrainske styrker i Mariupol forbereder seg på siste slag

Regjeringsstyrker i Mariupol forbereder seg på et siste, avgjørende slag. I en uttalelse skriver de at de snart er tomme for ammunisjon og bruker alle krefter.

Røyk stiger opp over Mariupol etter et artilleriangrep i begynnelsen av mars.

NTB

– Det blir døden for noen av oss, fangenskap for resten, skriver regjeringsstyrker i Mariupol på Facebook mandag.

Marineinfanteristene skal ha blitt drevet tilbake av russiske invasjonsstyrker og omringet.

– Det siste slaget blir trolig i dag, siden vi er i ferd med å gå tomme for ammunisjon, heter det i meldingen.

Tusener er døde

Mariupol har vært beleiret av russiske styrker i over en måned, og en stor del av byens bygninger er bombet i stykker. Flyktninger fra Mariupol har fortalt om desperate tilstander der sultende innbyggere er blitt drept når de har våget seg ut fra sine tilfluktssteder for å finne drikkevann.

Ukrainske myndigheter har tidligere sagt at minst 5000 sivile er drept i Mariupol. Men i en videotale til nasjonalforsamlingen i Sør-Korea mandag opererte president Volodymyr Zelenskyj med et høyere tall, ifølge BBC.

Ukrainske soldater og hjelpearbeidere står utenfor et fødehjem som har blitt skadet i et av angrepene mot Mariupol. Bildet er tatt 9. mars.

– Mariupol er blitt ødelagt, det er titusener av døde, men til tross for dette har ikke russerne stanset sin offensiv, sa han.

Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Også de prorussiske myndighetene i Donetsk i Øst-Ukraina har imidlertid sagt at minst 5000 sivile er drept i byen.

Kokker og orkesteret i kamp

Kampen mot russiske styrker i Mariupol har vart i 47 dager. Soldatene i byen har sagt at om lag halvparten av mennene deres er skadet.

– Fjellet av sårede utgjør nesten halvparten av brigaden. De som ikke mangler lemmer, går tilbake til kamp, skrev de i innlegget.

Fordi militære styrker er blitt drept, tas alle som kan kjempe, ut i kamp. Blant annet kokker, sjåfører og til og med orkesteret.

Bildet viser teateret i Mariupol hardt skadet etter et angrep og er tatt 4. april.

– Vi har gjort alt mulig og umulig for å beholde kontrollen over byen.

Marineinfanteristene har klaget over lite støtte fra Ukrainas militære ledelse og sagt at ingen vil prate med dem lenger fordi de har blitt avskrevet.

EU-ledere trapper opp hjelpen

Mandag møttes EUs utenriksministre for å drøfte mer støtte til Ukraina. Også Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok på møtet.

På bordet ligger blant annet et forslag fra EUs utenrikssjef Josep Borrell om å bevilge ytterligere 500 millioner euro til leveranser av våpen og militært utstyr.

I tillegg skal ministrene trolig diskutere nye sanksjoner mot Russland, som seks uker etter invasjonen ventes å iverksette en større offensiv mot de ukrainske forsvarslinjene øst i landet.

For å legge ytterligere press på Russland kan det bli aktuelt med en boikott av russisk olje. I forrige uke vedtok unionen å forby import av russisk kull. Fortsatt blir det brukt russisk olje til en verdi av 450 millioner euro i EU-landene hver eneste dag, ifølge anslag fra den Brussel-baserte tenketanken Bruegel.