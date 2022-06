Johnny Depp vant frem: Får over 10 millioner dollar for Amber Heards ærekrenkelser

Et seks ukers langt utleverende rettsoppgjør. Juryen diskuterte i 14 timer. Men onsdag kveld var endelig kjennelsen klar: Johnny Depp fikk hovedsakelig medhold i saken mot Amber Heard.

Skuespiller Amber Heard forlot rettssaken etter at kjennelsen ble lagt frem onsdag.

Juryen ga Johnny Depp medhold i saken.

Depp får 10 millioner dollar i kompensasjon. Han tilkjennes også 5 millioner dollar i oppreisning, men regler i delstaten gjør at han kun mottar 350.000.

Heard får 2 millioner dollar i kompensasjon.

– Juryen ga meg livet tilbake, sier Depp.

– Skuffelsen jeg føler, er ubeskrivelig, sier Heard.

Mye spenning var knyttet til utfallet av det offentlige dramaet. Rettssaken har pågått siden april. I sentrum var det tidligere ekteparet Johnny Depp (58) og Amber Heard (36), skriver Aftenposten.

De var gift fra 2015 til 2017. Senere saksøkte de hverandre for ærekrenkelser.

I 21-tiden onsdag hadde juryen bestemt seg. Men etter et kort opphold i rettssalen måtte den igjen trekke seg tilbake. Juryen hadde ikke skrevet ned erstatningsbeløpet på et skjema som skulle fylles ut.

Så, en knapp halvtime senere, kom svaret alle hadde ventet på: Depp hadde lykkes i å vise at Heard hadde ærekrenket ham, mente juryen.

Han får 10 millioner dollar i erstatning. Det er rundt 95 millioner kroner. I tillegg fikk han 5 millioner dollar i oppreisning. I delstaten Virginia, der rettssaken er blitt ført, kan man kun få utbetalt 350.000 dollar i oppreisning, ifølge AP.

Ydmyk og knust

Men det var ikke full seier for Depp. Heard fikk 2 millioner dollar i erstatning.

– Juryen ga meg livet tilbake, sa Johnny Depp i en uttalelse etter at kjennelsen ble kjent. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg er virkelig ydmyk, la skuespilleren til.

Heard sier hun er knust, melder NBC News.

– Skuffelsen jeg føler i dag, er ubeskrivelig. Jeg er knust over at det enorme lasset med bevis ikke var nok til å hamle opp med den uforholdsmessige store makten, innflytelsen og påvirkningen av min eksmann, sa hun.

Depp var først ute med å saksøke Heard. Han saksøkte henne for 50 millioner dollar, rundt 470 millioner kroner. Årsaken var en kronikk i The Washington Post i 2018 der hun skrev at hun hadde opplevd «vold i nære relasjoner».

Depp mente påstanden hadde kostet ham filmroller og rammet karrieren hans.

Heard svarte med et motsøksmål mot Depp der hun krevde dobbelt så mye.

Rettssaken er blitt ført i Fairfax i delstaten Virginia i USA. Til sammen har juryen hørt over 100 timer med vitnemål, skriver CNN.

Johnny Depp vinket til fansen da han forlot rettsbygningen i Fairfax i den amerikanske delstaten Virginia 27. mai.

Massiv oppmerksomhet

Rettsoppgjøret har fått enorm oppmerksomhet. De to kjendisene har begge anklaget hverandre for vold, hærverk, trusler og utagerende oppførsel. Lydopptak de har tatt opp av hverandre, setter dem begge i et dårlig lys.

Saken har også skapt debatt om #metoo-bevegelsen og vold i nære relasjoner. På sosiale medier har det kokt. Der har særlig Amber Heard fått gjennomgå.

Depp var ikke til stede i rettssalen onsdag da kjennelsen ble lagt frem. Han er i Storbritannia i forbindelse med jobb. Tirsdag overrasket han fansen ved å gjennomføre en rockekonsert i London, skrev Fox News.

Dagen før hadde Depp fått stående applaus på samme konsertsted.

Johnny Depps tilhengere var utenfor rettsbygningen 27. mai.