London full av feststemte briter – feiringen av dronning Elizabeth er i gang

Militærparaden har startet, og folk som håper å få et glimt av dronning Elizabeth, har begynt å samle seg foran sikkerhetssperringene i The Mall i London.

En person utkledd som dronning Elizabeth blir intervjuet i The Mall.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

The Mall er gaten som fører frem til Buckingham Palace. Torsdag formiddag var London sentrum full av folk som ønsker å delta på feiringen, som startet med den tradisjonelle militærparaden Trooping the Color. Paraden har helt siden 1760 vært en markering av den britiske monarkens offisielle fødselsdag. Mot slutten av seremonien er det ventet at den 96 år gamle dronningen vil dukke opp på slottsbalkongen sammen med andre familiemedlemmer.

Det er god stemning blant de mange som har samlet seg i The Mall for å feire dronning Elizabeth.

Spenningen bygger seg opp, skriver BBC, som påpeker at det ikke bare er briter som ønsker å feire dronningens 70 år på tronen. Også en kvinne fra Australia og en annen fra som bor i Spania, har møtt frem i The Mall.

Millioner av briter vil delta på feiringen av dronningens platinum-jubileum. Aldri noensinne har en britisk monark sittet så lenge på tronen. Det skal arrangeres gatefester over hele landet, og i London er det satt opp en stor scene foran Buckingham Palace, der en rekke musikere skal opptre.

Britene har fått to dager fri for å delta i feiringen, som fortsetter i helgen og dermed varer i fire dager.

Enkelte arbeidere går nedover The Mall, som går mellom Trafalgar Square og Buckingham Palace før festen settes i gang.