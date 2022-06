Tyske medier: Mannen som kjørte ned folkemengde i Berlin, la igjen tilståelsesbrev

Mannen som kjørte ned en folkemengde i Berlin la igjen et brev i bilen der han tilsto, melder tyske medier. Det kan tyde på at det var en villet handling.

En tildekket kropp ligger igjen på åstedet der en bil kjørte inn i folk i Berlin onsdag. Minst en person døde.

Bilen kjørte inn i en folkemengde ved Kaiser-Wilhelm-kirken i Berlin.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Bild og Berliner Zeitung melder at det ble lagt igjen et brev på åstedet. En politikilde sier også til Bild at det var en villet handling.

Minst ett menneske mistet livet. Seks er kritisk skadd, tre alvorlig skadd og flere ble påført mindre alvorlige skader.

Mannen kjørte først inn i en folkemengde i nærheten av Kaiser-Wilhelm-kirken og handlegata Kurfürstendamm, før han kjørte rundt 150 meter videre i gata og deretter inn i en butikk.

Bilføreren, en mann på 29 år med armensk bakgrunn, løp deretter fra stedet, men ble stanset av folk på gata og så pågrepet.

Hendelsen fant sted i nærheten av åstedet for terrorangrepet i Berlin i desember 2016, da en lastebil ble kjørt inn i et julemarked og elleve mennesker ble drept.

I 2020 var det angrep der biler ble brukt som våpen i byene Trier og Volkmarsen. De siste årene har det også vært flere hendelser i Tyskland der personer med psykiske forstyrrelser har kjørt biler inn i folkemengder.