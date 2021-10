Cubanske myndigheter forbyr opposisjonsdemonstrasjon

Cubanske myndigheter avslo tirsdag en forespørsel fra opposisjonen som ønsket å avholde en større demonstrasjon 15. november.

Det var planlagt store demonstrasjoner mot myndighetene i Havanna og andre storbyer 15. november.

Myndighetene hevder demonstrantene ønsker å kaste regimet og har støtte fra USA.

– Gruppene som organiserer demonstrasjonen, og deres representanter, hvorav noen har forbindelser til subversive organisasjoner og grupper med økonomisk støtte fra USA, har et klart mål om å fremme endringer i det cubanske politiske systemet, står det i en offisiell uttalelse på nettsiden Cubadebate.

Her omtales de foreslåtte demonstrasjonene i seks provinser samt hovedstaden Havanna som en provokasjon.

Filmregissøren Yunior Garcia, som står bak den foreslåtte demonstrasjonen i Havanna, kritiserer myndighetene.

– Hva enn cubanerne gjør, svarer de med at ideen kom fra Washington. Det virker som de tror at vi cubanere ikke har hjerner, sier han.

Opprinnelig var planen at demonstrasjonene skulle finne sted 20. november, men de ble flyttet da regjeringen erklærte at datoen skulle være «Den nasjonale forsvarsdagen» og at det skulle være to dager med militærøvelser i forveien.

– Vi kunne ikke være uansvarlige. Vi ønsket ikke vold, vi ønsket ikke at cubanere slåss mot hverandre, og vi ville ikke sende demonstranter inn i en gatekamp mot militære styrker som kunne svare med vold, sier Garcia.