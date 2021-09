AFP: Taliban har erstattet kvinnedepartement med moralpoliti

Taliban skal ha stengt Afghanistans kvinnedepartement og erstattet det med et departement for å håndheve streng religiøs lære.

NTB

I Kabul, ved den gamle bygningen til departementet for kvinnesaker, er det satt opp skilt for det nye Departementet for promotering av dyd og forebygging av umoral, melder AFP. Også BBC omtaler saken.

Det siste døgnet har flere innlegg på Twitter vist demonstrerende kvinner, som sier de har mistet jobben i departementet.

Også under Talibans forrige periode med regjeringsmakt, mellom 1996 og 2001, hadde de et departement med samme navn. Det var den gang beryktet for å håndheve streng religiøs lære.