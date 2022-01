Sikkerhetskilder: Burkina Fasos president tatt til fange

Soldater har ifølge ubekreftede meldinger tatt presidenten i Burkina Faso til fange og har omringet den statlige kringkasteren i hovedstaden Ouagadougou.

Roch Marc Christian Kabore har vært president i Burkina Faso siden 2015. I 2018 besøkte han Norge og var i audiens hos kong Harald.

NTB-AFP-DPA

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Søndag gjorde soldater ved flere av landets militærbaser opprør og krevde forsvarsledelsens avgang. Det ble også meldt om skuddveksling nær hjemmet til president Roch Marc Christian Kabore, noe som utløste rykter om et kupp.

Demonstranter satte også fyr på hovedkvarteret til regjeringspartiet og krevde presidentens avgang, men ble møtt med tåregass fra sikkerhetsstyrkene.

Soldatene og demonstrantene mener regjeringen i landet gjør for lite for å slå ned flere militante islamistgrupper med bånd til al-Qaida og IS, som siden 2015 har herjet i den nordlige delen av landet, nær grensa til Mali.

Flere tusen mennesker er drept og 1,4 millioner mennesker drevet på flukt de siste årene.

Opprørssoldater skal ha tatt presidenten i Burkina Faso til fange og kontrollerer hovedveiene til Ougadougo.

Uklart

Situasjonen i hovedstaden Ouagadougou var i morgentimene mandag uklar, men ifølge øyenvitner har maskerte soldater tatt oppstilling rundt den statlige kringkasteren RTB.

Det meldes også at opprørerne har tatt kontroll over militærleiren Sangoule Lamizana i hovedstaden, og opprørssoldater skal sent søndag ha opprettet veisperringer langs hovedveiene inn til byen.

Regjeringen nekter for at det er snakk om kuppforsøk eller kupp, men presidenten har ikke vist seg offentlig de siste dagene.

Holdes som fange

To soldater som deltar i opprøret hevder overfor nyhetsbyrået AP at Kabore er tatt til fange, men dette avviste forsvarsminister Aime Barthelemy Simpore overfor RTB søndag kveld.

Mandag opplyste også sikkerhetskilder i landet at presidenten er tatt til fange, men dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

- President Kabore, lederen i nasjonalforsamlingen og statsrådene er i soldatenes hender og blir holdt i Sangoule Lamizana-forlegningen i Ougadougo, sier to sikkerhetskilder til AFP.

Støtteerklæring

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har rykket ut med en støtteerklæring til Kabore, som i flere uker har vært under sterkt press.

I midten av januar ble flere soldater pågrepet og anklaget for å ha planlagt kupp.

Roch Marc Christian Kabore har vært president i Burkina Faso siden 2015. Han var på offisielt statsbesøk i Norge i 2018.

Kuppmaker

Sangoule Lamizana-forlegningen består også av et militærfengsel der general Gilbert Diendere soner en 20 år lang dom for et kuppforsøk i 2015.

Diendere var tidligere en nær medarbeider av tidligere president Blaise Compaore, som ble styrtet i et folkelig opprør i 2014 og flyktet til Elfenbenskysten.

Diendere står også for retten, tiltalt for medvirkning til drapet på landets revolusjonsleder Thomas Sankara under kuppet der Compaore kom til makten i 1987. Compaore, som også grep makten i et kupp i 1983, er tiltalt in absentia.

Det er uklart om soldatene som nå har gjort opprør, et tilhengere av Diendere og Compaore.