Blinken og Lavrov møtes i Genève

Utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov har begynt samtaler i Genève i et nytt forsøk på å komme nærmere en løsning på Ukraina-krisen.

Tonen var tilsynelatende gemyttlig da utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov stilte opp til fotografering i forkant av fredagens møte om Ukraina.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Møtet holdes fredag på et luksushotell i den sveitsiske byen og ventes å vare i om lag to timer.

I forkant var begge parter tilsynelatende opptatt av å senke forventningene. Lavrov sa han ikke venter noe gjennombrudd i denne omgang.

Blinken kom med liknende uttalelser dagen før.

USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på vei inn i møtesalen fredag. Begge hadde på forhånd dempet forventningene og var tydelige på at de ikke regnet med noe gjennombrudd.

– Det er vanskelige saker vi står overfor, og de vil ikke bli løst raskt. Jeg venter ikke at vi vil løse dem i Genève, sa den amerikanske utenriksministeren.

Ved starten av fredagens møte sa Blinken at USA fortsatt håper på en diplomatisk løsning.

Russlands troppeforflytninger mot grensen mot Ukraina har utløst ukrainsk og vestlig frykt for at russerne vil invadere nabolandet. Regjeringen i Russland avviser at de har slike planer.

Blinken advarer om en «forent, rask og kraftfull» respons hvis Russland likevel invaderer. USA og europeiske land har tidligere varslet nye økonomiske sanksjoner mot Russland hvis russiske soldater rykker inn i Ukraina.