Ny rekordstrøm av migranter over Den engelske kanal

Over 800 mennesker krysset i helgen den livsfarlige ruten fra Frankrike til Storbritannia over Den engelske kanal. Det er ny dagsrekord.

Migranter ble brakt til havn etter å ha blitt plukket opp i den engelske kanal av et britisk fartøy 13. august. I helgen forsøkte i overkant av 1.000 mennesker å ta seg ulovlig over den farlige strekningen.

NTB-TT-DPA

Det britiske innenriksdepartementet har gjentatte ganger lovet å gjøre ruten «utilgjengelig», og den nye strømmen er utvilsomt et nederlag for den britiske regjeringen.

I juli ble Storbritannia og Frankrike enige om et strengere vakthold langs kysten. Frankrike skal doble antallet politi som patruljerer strendene. De to landene øker også etterretningssamarbeidet og investerer i bedre teknologi for å kunne ta flere menneskesmuglere.

30 båter

Til tross for det økte samarbeidet, lyktes altså 30 båter i å nå Storbritannia lørdag. Om bord befant det seg til sammen 828 mennesker.

Samme dag stanset franske myndigheter 10 båter med totalt 193 mennesker.

Dermed var det altså over tusen mennesker som tok seg over eller forsøkte å ta seg over. Det er et svært høyt tall i løpet av en dag, og ny rekord.

I løpet av de siste åtte månedene er det til sammen registrert 12.500 migranter på denne ruten.

Livsfarlige reiser

12. august i år tok så mange som 592 mennesker seg over den farlige strekningen.

Den britiske kommandøren Dan O'Mahoney samarbeider med franskmennene for å sikre kanalen mot ulovlig trafikk. Han sier målet er å stanse bakmennene.

– Disse farlige overfartene fra trygge EU-land er helt unødvendige, og vi er fast bestemt på å ta bakmennene som står bak transporten, sier han ifølge BBC.

Gutt ble funnet på Karmøy

Bildet av kjeledressen som ble funnet på halvannet år gamle Artin Irannezhad fra Iran som ble funnet død i vannkanten på Karmøy 1. januar i år. Familien hans hadde forsøkt å krysse den engelske kanal, men båten forliste.

Mange mennesker dør under overfarten. I Norge fikk vi en bit av dramatikken da en liten gutt ble funnet død i vannkanten på Karmøy 1. januar i år.

Flere måneder etter at han ble funnet, kom man frem til identiteten. Det var halvannet år gamle Artin Irannezhad fra Iran. Han forsvant etter at en overfylt båt med flyktninger og migranter hadde kantret i den engelske kanal 27. oktober i fjor.

Begge foreldrene, samt Artins to eldre søsken ble funnet døde i nærheten av forliset. Men den lille gutten var blitt tatt av bølgene og fraktet langt av sted. Men i motsetning til mange andre, ble han til slutt funnet.

Økende antall

Det nye, økende antallet migranter er pinlig for den britiske regjeringen, som altså i lang tid har lovet å gjøre noe med innvandringen. Spørsmålet var sentralt under brexit-kampen.

Storbritannia, som forlot EU, er ikke lenger med i Dublin-samarbeidet.

Dublin-avtalen bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse. En asylsøker kan kun få søknaden sin behandlet i ett av Dublin-landene.

Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til.

Storbritannia har ikke gått med på noen ordning for å erstatte Dublin III, noe som betyr at overføring av migranter som kommer over kanalen, er vanskelig, skriver BBC.

I august har mange migranter forsøkt å ta seg over Den engelske kanal. Ferden er livsfarlig, og mange av båtene forliser. Her fra en redningsaksjon 13. august.

Ny regler

Britiske myndigheter satser nå på at nye asylregler skal gjøre det avskrekkende for migranter å ta seg inn i landet.

En ny lov, The Nationality and Borders Bill, er nå til behandling. Går den igjennom, vil det bety at migranter som kommer inn uten tillatelse, kan få opp til fire års fengsel.

Kritiserer lovforslaget

Hjelpeorganisasjoner er kritiske til lovforslaget og mener at nye og hardere tiltak ikke hjelper desperate mennesker.

De mener det eneste som kan stanse de livsfarlige båtturene, er å bedre rettighetene til å søke asyl på lovlig vis.