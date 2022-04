Spania fjerner krav om innreiseskjema

Reisende til Spania trenger ikke lenger å fylle ut et skjema med helseopplysninger ved innreise.

Folk nyter solen på Los Cristianos på Tenerife. Nå slipper man å fylle ut et innreiseskjema dersom man skal til Spania.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Under pandemien har reisende vært nødt til å fylle ut skjemaet 48 timer før innreise, men dette oppheves onsdag for alle som kan vise frem et gyldig koronasertifikat.

Koronavaksine, negativ koronatest eller dokumentasjon på at man har gjennomgått sykdommen, gir gyldig sertifikat.

Sertifikatet må imidlertid være digitalt og definert som gyldig av EU. I Norge finner man dette sertifikatet på Helse-Norge. Barn under 12 år er unntatt fra dette kravet.