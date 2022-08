Tørken i Europa kan være den verste på 500 år

Mens Norge uroer seg for lite vann i vannmagasinene, lider storparten av Europa under den verste tørken på 500 år. Landbruk, transport og skog er hardt rammet.

Død fisk på bunnen av den uttørkede Tille-elven ved landsbyen Lux i Bourgogne i Frankrike.

NTB-AP-AFP

Der Tille-elven tidligere rant friskt gjennom landsbyen Lux i franske Bourgogne, er det nå bare en bred støvete grøft med tusener av døde fisk mellom rekken av trær i landsbyen.

Fra uttørkede vannmagasiner i Spania til stadig lavere vannstand i elver som Donau, Rhinen og Po fører den langvarige tørken i Europa til problemer for landbruket, restriksjoner på bruken av vann, omfattende skogbranner, problemer for elvetransport og den sikre død for fisk og fugler.

Det har ikke vært noe nedbør av betydning i to måneder i de vestlige og sørlige delene av Europa og Sentral-Europa, fra Polen til Portugal. I England, der det normalt er nok av regnvær, er sommeren den varmeste og tørreste i manns minne, og det er erklært tørke i sør og vest.

Brannmannskaper kjemper mot en stor skogbrann i Gironde-regionen sør for Bordeaux i Frankrike. Langvarig tørke har ført til knusktørre forhold og rekordmange skogbranner i Europa.

Mest ekstreme på 500 år

Og det er ingen utsikter til at tørken skal gå over. Ekspertene, blant annet ved EU-kommisjonens forskningssenter EC-JRC, har uttalt at den kan være den mest ekstreme på 500 år.

De aller fleste forskere er ikke lenger i tvil om at den ustoppelige rekken med hetebølger og den langvarige tørken delvis skyldes klimaendringene som nå skjer fortere enn mange hadde ventet.

Klimaendringene forverrer forholdene når høyere temperaturer fører til kraftigere fordampning, at tørste planter trekker til seg mer fuktighet, og at mindre snø om vinteren fører til mindre vann til vanning i landbruket og i hager.

Og Europa er ikke alene i krisen. Også Øst-Afrika, det vestlige USA og det nordlige Mexico sliter for tiden med omfattende tørke. Afrikas horn er på randen av en sultkrise etter at fire regnsesonger på rad er uteblitt.

En åker med visne solsikker i Bidart i det sørvestlige Frankrike. Landet er nå inne i sin fjerde hetebølge hittil i år.

Døde fisk på tørt land

Mens han spaserer i det 15 meter brede og uttørkede elveleiet i Lux, ramser Jean-Philippe Couasné opp fiskesortene som er døde i Tille-elven. Han er sjeftekniker ved den lokale organisasjonen for beskyttelse av elvemiljøet.

– Det er hjerteskjærende. Gjennomsnittlig strømmer det 8.000 liter vann i sekundet her. Nå er det null, sier han.

Han sier at uten regn vil elvene fortsette å tømmes, og siden oksygennivået synker uten tilførsel av friskt vann, vil all fisken etter hvert dø, også den som nå berger livet i naturlige bassenger lenger oppe eller nede.

– Dette er fiskeslag som gradvis vil forsvinne, sier han.

Vannstanden i Rhinen er nå så lav at den viktige elvetransporten kan måtte stanses på enkelte strekninger. Her er en lastelekter på vei forbi Düsseldorf.

Halve kontinentet

EU-kommisjonens forskningssenter EC-JRC advarte denne uken om at tørken er i ferd med å bli verre og etter hvert kan berøre 47 prosent av det europeiske kontinentet.

Andrea Toreti, som er sjefforsker ved Det europeiske tørkeobservatoriet, sier at en tørke i 2018 var så ekstrem at det ikke hadde vært noe liknende på 500 år, men at «dette er verre».

I de neste tre månedene vil det være svært høy risiko for tørre forhold i hele Vest- og Sentral-Europa, samt i Storbritannia, sier han.

Død fisk på bunnen av den uttørkede Tille-elven i Bourgogne i Frankrike. Tørken som herjer i Europa, er den verste på 500 år og et klart resultat av klimaendringene.

Klima- og værendringer

De nåværende forholdene skyldes lange perioder med tørt vær som har sin opprinnelse i endrede globale værsystemer, sier meteorologen Peter Hoffmann ved Potsdam-instituttet for klimaforskning ved Berlin.

– Det er om sommeren vi merker det mest. Men det har bygd seg opp gjennom hele året, sier han.

Klimaendringene har redusert temperaturforskjellene mellom regionene, og det har svekket kreftene som driver jetstrømmen, som normalt fører vått vær fra Atlanterhavet inn over Europa.

En svekket eller ustabil jetstrøm kan bringe varmere luft fra Nord-Afrika til Europa, noe som fører til lengre heteperioder. Det motsatte kan også skje, når kald luft fra Arktis kan føre til lave temperaturer langt sør.

Hoffmann sier at det som er observert de siste årene, er i det øvre laget av det som var spådd i eksisterende klimamodeller.

Beboere betrakter en nylig oppstått skogbrann ved en landsby vest for Zaragoza i Spania. Dagen etter måtte de evakueres. Det har vært rekordmange branner i Europa i år på grunn av langvarig tørke og knusktørre forhold.

Truer elvetransport

Tørken har tvunget noen land i Europa til å begrense vannbruken, og elvetransporten på Rhinen og Donau er nå truet.

Vannstanden i Rhinen ventes å nå et kritisk lavt nivå i dagene som kommer, og det kan bli vanskelig for skip og lektere å navigere forbi tranget ved Kaub, midtveis mellom Koblenz og Mainz. Der var vannstanden mandag 32 centimeter, 5 centimeter lavere enn dagen før. Ved lavere vannstand kan skipene frakte mindre gods, og på et tidspunkt må transporten stanses helt og overføres til vei og bane.

I Serbia har myndighetene startet mudring av Donau for å holde vannveiene åpne, og i Ungarn er innsjøen Velence ved Budapest forvandlet til flekker med tørket mudder.

Sola skinner ned på den uttørkede Tille-elven i Bourgogne i Frankrike, som normalt er en svært grønn region og kilde til Seinen som renner gjennom Paris.

Sunkne båter dukker frem

Lange strekninger av den italienske elven Po er så vannfattige at lektere og båter som sank for mange år siden, har dukket opp igjen. Og i Gardasjøen er vannstanden på sitt laveste nivå noensinne, og ferierende som strømmer til fra Milano, finner en tørr strandlinje med gulnede steiner. Noe vann er sluppet ut for å bidra til irrigering (vanning) lenger nede, men innsats for å berge den lukrative turistsesongen er suspendert.

Tørken har også rammet Storbritannia hardt. Der har ikke juli vært tørrere siden 1935, ifølge meteorologene. Mangelen på nedbør har ført til rekordlav vannstand i vannmagasiner, elver og grunnvannet. Det er lagt ned forbud mot vanning av plener i store deler av landet, og nå står London for tur.

En traktor virvler opp en sky av støv mens den arbeider på en uttørket åker i Bourgogne i Frankrike.

Må bruke vinterfôret

Britiske bønder har gått tom for vann til irrigering og må bruke av vinterfôret til dyrene på grunn av mangelen på ferskt gress. Underjordiske elver tørker inn og setter både fisk og fugleliv i fare.

Selv i land som Spania og Portugal, som er vant til lange perioder uten nedbør, opplever folk alvorlige konsekvenser. I Andalucia har bønder måttet ofre hundrevis av avokadotrær for å berge andre fra å visne siden Viñuela-reservoaret er nede på 13 prosent av sin vanlige kapasitet.

I det normalt grønne Bourgogne, der Seinen har sine kilder, er gresset gulbrunt, og traktorene virvler opp store støvskyer fra tørre åkre. Melkebonden Baptiste Colon i landsbyen Moloy sier han må bruke av vinterfôret for å holde kyrne i live, og at kvaliteten på melken er dårligere.

Det ventes nå at maisproduksjonen i Europa blir 12,5 millioner tonn lavere enn normalt, mens solsikkeproduksjonen blir 1,6 millioner tonn lavere enn det vanlige.

Folk soler seg på en del av Sirmione-halvøyen i Gardasjøen i Italia som normalt ligger under vann. Italia er hardt rammet av tørken som ligger over Europa i hele sommer.

Italienere spaserer på deler av Sirmione-halvøyen i Gardasjøen som normalt ligger under vann. Vannstanden har falt til et rekordlavt nivå som følge av langvarig tørke.

Rekordmange branner

De knusktørre forholdene har også ført til at rekordstore arealer i Europa er svidd av i skog- og krattbranner, fra Tyskland til Hellas og Portugal. Nesten 660.000 hektar land er lagt i aske, det høyeste tallet siden 2006, ifølge European Forest Fire Information System (EFFIS).

Særlig ille er det sørvest på kontinentet, der det følge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er satt skogbrannrekorder i Frankrike, Spania og Portugal.

I Zaragoza måtte 1.500 mennesker evakueres fra en storbrann i helgen, og da brannmannskapene begynte å få kontroll på den brannen, oppsto en ny og farlig brann nord for Benidorm. I landet som helhet er over 260.000 hektar svidd av i 43 større branner.