EU kritiserer Israel for maktbruk da drept journalist ble båret til graven

Israelsk opprørspoliti angrep fredag sørgende palestinere som fulgte Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh til graven. EU kaller maktbruken unødvendig.

Israelsk opprørspoliti gikk fredag løs på gravfølget til den drepte palestinske Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh i okkuperte Øst-Jerusalem.

51 år gamle Akleh kom fra en kristen palestinsk familie og seremonien ble holdt i en fullsatt katolsk kirke i Jerusalems gamleby. Deretter ble kisten båret til det siste hvilested, til lyden av taktfaste rop som «Palestina, Palestina».

Da kisten noen timer tidligere ble båret ut fra St. Joseph-sykehuset i Øst-Jerusalem, ble området utenfor stormet av israelsk opprørspoliti som rev palestinske flagg fra de mange som var møtt frem.

TV-bilder fra hendelsen viser at kisten med den drepte journalisten på et tidspunkt holdt på å falle i bakken.

Tusenvis av sørgende fulgte fredag kisten med den drepte Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh til graven i okkuperte Øst-Jerusalem.

– Umenneskelig

– Israelske spesialstyrker angriper ondskapsfullt gravfølget som bærer kisten til Abu Akleh. Nå kan alle se Israels umenneskelighet, tvitret PLO-toppen Hanan Ashrawi.

Ifølge Palestinsk Røde Halvmåne ble 33 palestinere skadet i forbindelse med begravelsen, og Norges ambassadør i Israel, Kåre R. Aas, er sjokkert over det maktbruken mot gravfølget.

Sjokkert og forferdet

– Sjokkert over den voldelige oppførselen til israelske politistyrker under gravfølget for journalisten Shireen Abu Akleh, tvitrer Aas.

– Slik uforholdsmessig maktbruk er upassende og uakseptabel. Angrep mot journalister er angrep mot ytringsfriheten og demokratiet, slår ambassadøren fast.

EU kritiserer også de israelske sikkerhetsstyrkenes maktbruk.

– Forferdet over volden ved St. Joseph-sykehuset nivået av unødvendig makt utøvd av israelsk politi mot begravelsesfølget, tvitret EUs representasjonskontor i Palestina.

– Slik uforholdsmessig oppførsel fører bare til økt spenning, heter det videre.

Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble skutt i hodet og drept under et israelsk raid mot en palestinsk flyktningleir i Jenin på den okkuperte Vestbredden onsdag.

Forbyr flagg

Ifølge israelsk politi ble det aksjonert fordi flere av de fremmøtte kastet stein mot dem.

Israel forbyr også offentlig visning av palestinske flagg og israelske sikkerhetsstyrker aksjonerer ofte mot palestinere som trosser forbudet under demonstrasjoner i Øst-Jerusalem, som ble okkupert i 1967.

Soldater troppet også opp for å fjerne flagg som var hengt opp utenfor huset til den drepte journalistens familie, samme dag som hun ble drept.

51 år gamle Shireen Abu Akleh hadde jobbet for Al Jazeera i de okkuperte, palestinske områdene siden 1997. Onsdag ble hun skutt i hodet og drept under et israelsk raid mot en palestinsk flyktningleir i Jenin.

Stor anerkjennelse

Shireen Abu Akleh, som også hadde amerikansk statsborgerskap, hadde jobbet for Al Jazeera i de okkuperte palestinske områdene siden 1997 og nøt stor anerkjennelse som journalist.

Onsdag ble hun skutt i hodet og drept da hun dekket et israelsk raid mot en palestinsk flyktningleir i Jenin.

Andre journalister som var til stede, inkludert en som ble såret, sier de israelske soldatene åpnet ild mot dem, til tross for at de bar vester og hjelmer merket med «PRESS».

Israels statsminister Naftali Bennett hevdet at Akleh «trolig» ble drept av en palestinsk skytter.

Det israelske forsvaret publiserte en video av væpnede palestinere som avfyrte skudd og hevder at den underbygde påstanden om at det var et av disse skuddene som drepte Akleh.

En fullsatt kirke i Jerusalems gamleby tok fredag farvel med den drepte Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh.

Umulig

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem sendte straks etterforskere til stedet som ved hjelp av GPS-koordinater og oversiktsbilder fastslo at det ikke var skudd fra den kanten som drepte Akleh.

– Skytingen i videoen kan umulig ha vært de skuddene som traff Shireen Abu Akleh og hennes kollega, konkluderte B'Tselem.

Israels forsvarsminister Benny Gantz medgir at israelske soldater kan ha avfyrt skuddet som drepte Akleh, men fredag konkluderte landets forsvarsledelse med at dette ikke lar seg fastslå.

– Konklusjonen i den foreløpige rapporten er at det ikke er mulig å finne ut av hvem som avfyrte skuddet som traff og drepte reporteren, het det i en uttalelse.

Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh kom fra en kristen palestinsk familie og ble gravlagt i okkuperte Øst-Jerusalem fredag.

Overlater til ICC

Israel har bedt palestinske myndigheter om å utlevere kulen som drepte Akleh og samarbeide om å etterforske drapet på henne, noe president Mahmoud Abbas har avslått.

Palestinske myndigheter sier at de vil etterforske hendelsen på egen hånd og deretter overlevere etterforskningsmaterialet til Den internasjonale straffedomstolen i Haag. ICC etterforsker alt påstander om israelske krigsforbrytelser i de palestinske områdene.

Israel gjennomfører ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem sjelden grundig etterforskning når israelske soldater anklages for drap på palestinere, og i de sjeldne tilfellene der noen blir funnet skyldig resulterer det i kun i reprimande, degradering eller annen mild straff.

Over 50 palestinske journalister er ifølge menneskerettighetsorganisasjoner drept av israelske styrker siden 2000.