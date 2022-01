Politifolk sparket etter at de jaktet på Pokémon i stedet for kriminelle

To politibetjenter i Los Angeles har fått sparken fordi de jaktet på Pokémon i stedet for å svare på en melding om å rykke ut til et væpnet ran.

Pokémon Go tok verden med storm da det ble gitt ut i 2016. Spillets slagord er «Catch 'em all» («fang alle»). De to betjentene fanget ifølge rettsdokumenter fantasifigurer i stedet for kriminelle da ransalarmen gikk i en butikk i 2017.

NTB

Betjentene kjørte gatelangs mens de spilte Pokémon Go. Blant annet fikk de en relativt sjelden utgave av Snorlax, og Togetic, som er vanskelig å fange. Det viser dokumenter knyttet til oppsigelsen.

I lydopptak fra samtalen deres i bilen avsløres det at de hadde hørt meldingen om hjelp i en butikk i Los Angeles, der det fant sted et væpnet ran.

– Betjent Eric Mitchell informerte betjent Louis Lozano om at Snorlax nettopp hadde dukket opp, står det i rettspapirene.

– I de neste 20 minuttene fanget lydopptaket opp diskusjoner om Pokémon mens de kjørte til ulike steder der de kunne fange skapningene med mobiltelefonene, står det.

Etter å ha sikret seg Snorlax, jaktet de videre på Togetic. Den viste seg vanskeligere å innhente.

– Jøsses, mann. Denne tingen kjemper livskiten ut av meg, sier Mitchell på opptaket ifølge dokumentene.

Begge mennene ble siktet for flere tilfeller av tjenesteforsømmelse, og innrømmet å ha unnlatt å svare på ransmeldingen i april 2017. Men de avviste at de hadde spilt Pokémon Go, og insisterte på at de kun hadde diskutert spillet. Anken deres nådde ikke fram i en ankedomstol, der deres forklaring ikke ble trodd, og oppsigelsene ble opprettholdt.