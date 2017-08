Fem antatte angripere ble drept av politiet da de kjørte en bil inn blant folk i havnebyen Cambrils natt til fredag.

De drepte skal ha forsøkt å kopiere angrepet i Barcelona og hadde bombebelter med seg. Havnebyen Cambrils ligger rundt ti mil sørvest for Barcelona, der et bilangrep drepte minst 13 personer torsdag.

Angrepene i de to spanske byene følger samme mønster og har forbindelse med hverandre, sier katalanske myndigheter. Dette er ennå ikke bekreftet av politiet.

– Vi jobber ut fra en teori om at det er snakk om et nytt angrep. Vi har skutt de antatte gjerningsmennene, opplyser katalansk politi på Twitter.

I tillegg knyttes en huseksplosjon i byen Alcanar til bilangrepene.

De første ofrene identifisert

Catalonias innenriksminister Jouaquin Forn sier til radiostasjonen RAC 1 at angrepet i Cambrils er utført på samme måte som det i Barcelona åtte timer tidligere.

– Det er en forbindelse, sier Forn til radiostasjonen fredag morgen, men gir ingen nærmere detaljer om hva som knytter de to angrepene sammen.

Fredag morgen var status at 13 mennesker ble drept og over 100 ble såret i bilangrepet i Barcelona. Tilstanden er kritisk for 15 og alvorlig for ytterligere 23, og det er ventet at dødstallet kan stige. Blant de drepte er tre tyskere og en belgier identifisert så langt.

SERGIO PEREZ / REUTERS

Få timer mellom bilangrepene

Den øvre delen av Las Ramblas bærer fortsatt preg av torsdagens terrorhandling, der en hvit varebil sikksakket nedover midtrabatten for å treffe flest mulig mennesker.

Bare timer senere kom meldinger om et nytt angrep. Fem menn i en hvit Audi A3 forsøkte seg på en lignende terrorhandling i havnebyen Cambrils, men ble skutt og drept av politiet.

Politikilder sier at flere hadde bombebelter som ble detonert av spesialister fra antiterrorgruppen. Seks sivile og en politimann ble såret i Cabrils.

Knyttes til eksplosjon i bolighus

Mannen som kjørte den leide varebilen i Barcelona, er stadig på frifot, mens to andre personer er arrestert, en fra den spanske enklaven Melilla i det nordlige Afrika og en fra Marokko. Politiet har ikke sagt noe om deres rolle i terroraksjonen. De to ble pågrepet i byene Ripoll og Alcanar.

I den sistnevnte byen var det onsdag kveld en gasseksplosjon som politiet gransker nærmere. Beboerne i huset mistenkes for å ha forsøkt å konstruere en bombe ved hjelp av gassflasker.

Spanias statsminister Mariano Rajoy dro straks til Barcelona da nyheten om angrepet spredte seg.

– Vi står sammen i sorgen. Og vi er fast bestemt på å overvinne dem som vil knuse våre verdier og vår måte å leve på, sa Rajoy i en direktesendt fjernsynstale.

Jakter flere gjerningsmenn

Hovedgaten Las Ramblas er stadig stengt. Politiets etterforskere er langt fra ferdig, og det er et omfattende oppryddingsarbeid som må gjøres i gatebildet. Knust glass, blodspor, opprevne klær og ødelagte barnevogner må fjernes.

Politiet gjennomsøker fortsatt gater og oppganger på jakt etter flere gjerningsmenn.

De drepte og sårede kommer fra 24 land, en gjenspeiling av at Barcelona er et av verdens fremste turistmål. Las Ramblas er rangert høyt blant de aller mest kjente avenyer, på linje med Champs Elysee og Fifth Avenue.