Ingen ønsker krig på Koreahalvøya, mener Sverre Lodgaard. Men topplederne i USA og Nord-Korea bekymrer NUPI-forskeren.

– Vi kunne knapt ha en farligere konstellasjon av toppledere, sier Lodgaard til NTB.

Han viser til at Nord-Koreas leder Kim Jong-un er mer risikovillig enn sin far, mens USAs president Donald Trump er uforutsigbar.

– Faren ligger i at ting kan komme ut av kontroll, ved en feilbedømmelse eller et uhell, uten at noen av partene egentlig vil ha krig.

Amerikansk etterretning tror ikke USA vil klare å ødelegge alle de nordkoreanske våpnene i et preventivt angrep. Dermed kan Nord-Korea rekke å ramme USA eller USAs allierte, i verste fall med atomvåpen, påpeker han.

– Høy risiko

Selv om faren for krig er lav, vil følgene hvis våpen tas i bruk, være katastrofale. Det gjør risikoen i den spente situasjonen på Koreahalvøya betydelig.

Lodgaard slår fast at de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea ikke virker.

– Krig vil ingen ha, så da gjenstår forhandlinger og det diplomatiske sporet. Der har Kina og Russland lagt frem forslag, men så vidt vi vet har ikke USA gått inn i dette, sier han.

Dermed er det mest sannsynlig med ytterligere sanksjoner mot det nordkoreanske regimet. Kina er med på å legge press på regimet, men ønsker ikke å felle det, og forsøker dermed å vanne ut sanksjonene.

– Det må være en lettelse for Nord-Korea at det ikke blir mer alvorlige reaksjoner, sier Lodgaard.

Samtidig mener han USA benytter konflikten til å styrke sin militære tilstedeværelse i regionen – noe som ikke bare skaper uro i Nord-Korea, men også i Kina og Russland.

Mandag skal konflikten nok en gang diskuteres i et krisemøte i FNs sikkerhetsråd.

Militærøvelse i Sør-Korea

Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning søndag var landets kraftigste så langt, og den første etter at Trump ble amerikansk president.

Selv hevder det nordkoreanske regimet at de sprengte en hydrogenbombe – den kraftigste formen for kjernefysiske våpen. Forsker Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tror dette kan være riktig og viser til de sterke rystelsene i bakken som eksplosjonen utløste.

Nord-Koreas ledere mener de trenger atomvåpen og raketter for å skremme USA fra å angripe dem. Bombetesten søndag skjedde noen dager etter at USA og Sør-Korea gjennomførte en ny type militærøvelse med kampfly som trente på angrep på Nord-Korea.

President Trump har flere ganger truet med å angripe Nord-Korea for å tvinge landet til å stanse sine våpenprogrammer. Forsvarsminister Jim Mattis minnet søndag om at USA har mulighet til å utslette Nord-Korea totalt.

– Skader alliansen

Samtidig som Trump har holdt muligheten åpen for krig mot Nord-Korea, har han kommet med flere uttalelser som har skapt bekymring i Sør-Korea.

I helgen hintet han om at han snart kan komme til å skrote USAs handelsavtale med Sør-Korea. Og på Twitter har presidenten skrevet at sørkoreanernes snakk om forsoning med Nord-Korea ikke vil fungere.

At Trump på dette tidspunktet velger å kritisere Sør-Korea – som risikerer massive ødeleggelser hvis det bryter ut krig med Nord-Korea – har vakt oppsikt både i Sør-Korea og USA. De to landene har vært nære allierte i nesten 70 år.

– Trumps holdninger til handel, forhandlinger, motstridende politikk, trusler og andre respektløse uttalelser har skadd alliansen, mener Adam Mount ved tankesmien Center for American Progress.

John Delury ved Yonsei-universitetet i Sør-Korea sier til nyhetsbyrået AFP at Trump undergraver Sør-Koreas posisjon hvis han skroter handelsavtalen med landet nå.