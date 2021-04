Tusenvis av gamle spanjoler lurt av vaksinespøk

Ukjente gjerningspersoner sto for en guffen aprilspøk da de lokket tusener av spanjoler over 80 år til å stille seg i kø for å få koronavaksine torsdag.

En melding som så ut som om den var fra helsemyndighetene, var blitt spredt via ulike WhatsApp-grupper. Meldingen gikk ut på at alle over 80 år kunne få koronavaksine torsdag, selv uten å ha bestilt time til det.

Mange fulgte oppfordringen. En kø med rundt 4.000 gamle mennesker og deres pårørende samlet seg utenfor et vaksinasjonssenter i Sevilla, skriver avisen El Pais.

Helsemyndighetene har politianmeldt ukjente personer for å ha spredt den falske vaksinasjonsoppfordringen. Aprilspøken førte til avbrudd i den ordinære vaksinasjonskampanjen som pågikk torsdag, og som kun var for personer som hadde fått time til det, og til en faretruende stor folkemengde samlet på ett sted.

Som plaster på såret innhentet helsemyndighetene ekstra personell og satte i gang med å vaksinere 2.000 eldre som var blitt lurt av den falske meldingen, slik at de ikke skulle gå hjem med uforrettet ærend.

