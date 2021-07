Tigray-opprørerne i Etiopia godtar våpenhvile

Opprørerne i den krigsherjede Tigray-regionen i Etiopia har gått med på våpenhvile, men setter flere betingelser.

Opprørere tilknyttet Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) i byen Hawzen. Foto: Ben Curtis / AP / NTB

Tigray-regionen har vært utsatt for intens krigføring etter at Etiopias statsminister Abiy Ahmed i november i fjor sendte hæren inn for å styrte de regionale myndighetene som har sprunget ut av Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Opprørerne krever blant annet at eritreiske soldater trekker seg fra Tigray, det samme gjelder krigere fra den etiopiske naboregionen Amhara.

Etter at regjeringen i Etiopia først erklærte seier, har de senere endt opp i kamphandlinger med TPLF som har pågått over flere måneder. På mandag for snart en uke siden gjenerobret TPLF byen Mekele, som regjeringen hadde holdt siden 28. november.

Kalte det en vits

Da Mekele ble gjenerobret, erklærte regjeringen våpenhvile. Opprørerne erklærte det imidlertid som en vits, og de fortsatte med krigføringen.

Nå har opprørerne gått med på en våpenhvile, men de stiller som krav at styresmaktene i Tigray blir gjeninnsatt, myndigheter som Etiopia ser på som styrt av opprørerne.

FN og flere andre regjeringer har bedt om at en våpenhvile blir overholdt, og at særlig nødhjelp når fram til sivile.

– Så lenge vi har sikre garantier for at sikkerheten til folket vårt ikke blir satt på spill av en ny runde invasjoner, aksepterer vi i prinsippet en våpenhvile, heter det i uttalelsen, som er signert «Tigrays regjering».

Flere krav

Det blir så listet opp flere krav som den mener må imøtegås. Statsminister Abiy Ahmed og president Issaias Aferworki skal stå til ansvar for skaden de har gjort, og FN skal gjennomføre en uavhengig etterforskning av krigsforbrytelsene.

Opprørerne fremmer også krav knyttet til distribusjon av bistand, og at fordrevne personer kan vende tilbake til Tigray.

Ifølge FN er over 400.000 personer rammet av sult i Tigray, mens 1,8 millioner er på randen av matmangel.