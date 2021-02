UD skal svare FN: Kan ikke hente mødre og barn fra Al-Hol-leiren

En FN-gruppe har bedt Norge straks hente sine borgere hjem fra leirene Al-Hol og Roj i Syria, men UD sier at det ikke er noe norske myndigheter kan gjøre.

Mer enn 7.100 barn fra rundt 60 land oppholder seg i Al-Hol-leiren i Syria. En FN-gruppe mener en rekke land, deriblant Norge, har en forpliktelse til å hente hjem sine borgere fra de syriske leirene. Foto: Alessio Romenzi / Unicef / NTB

Forholdene i leirene kan utgjøre tortur eller umenneskelig behandling i henhold til folkeretten, het det i et brev som gikk fra FN-gruppen til Utenriksdepartementet (UD) mandag. Norge og 56 andre land ble bedt om å handle umiddelbart.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) bekrefter at UD har mottatt brevet, og at de vil besvare det.

– Regjeringen følger situasjonen for fremmedkrigerne og deres barn og er dypt bekymret for barna som befinner seg i leirer i Syria. Disse barna lever under vanskelige forhold og er satt i en svært alvorlig situasjon av sine foreldre, sier Halvorsen til NTB.

UD presiserer samtidig at de gjenværende kvinnene som lever i de syriske leirene, ikke har bedt norske myndigheter om hjelp til å returnere til Norge. Dermed er det ikke noe UD kan gjøre.

– Mødrene må samtykke

Foreldre har rett til å bestemme hvor et barn skal bo eller oppholde seg, og utenrikstjenesten kan ikke hente barn fra utlandet i strid med dette, påpeker Halvorsen.

– Dette gjelder uavhengig av årsak til at barnet befinner seg i utlandet. Dette innebærer at for barn som er i følge med sine foreldre, må disse samtykke til at utenrikstjenesten eventuelt bistår med utreise for barna, sier han.

I juni 2019 ble fem foreldreløse norske barn hentet hjem fra Al-Hol, og i januar i fjor bisto norske myndigheter slik at en kvinne og hennes to barn kunne reise hjem. Den 30 år gamle kvinnen er nå tiltalt for å ha deltatt i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS. Hun erkjenner hovedtrekkene i handlingene, men nekter straffskyld.

– Begge sakene var ekstraordinære og ble gjennomført på et tydelig humanitært grunnlag, sier Halvorsen.

Redd Barna ber UD gjøre mer

Redd Barna har tidligere bedt om at norske myndigheter må gjøre mer for å komme i dialog med mødrene for å få hentet barna ut av leirene. Dette er avvist av UD, som overfor Aftenposten pekte på at Norge ikke har forpliktelser etter barnekonvensjonen eller andre menneskerettighetskonvensjoner når det gjelder dette.

Organisasjonen mener likevel at Norge bør ta en mer aktiv rolle. UD bør kunne gå i dialog med mødrene og opplyse om hva som venter dem når de kommer til Norge, mener Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– Like før jul hentet Finland hjem to mødre og seks barn fra Al-Hol. Finske UD begrunnet hjemhentingen med at det var den eneste måten å ivareta hensynet til barnas rettigheter på, og at det ville være farligere å la dem vokse opp i et radikalisert miljø, sier Fylkesnes.

Flest kvinner og barn

Til sammen var det fire norske kvinner og fire norske barn i leirene Al-Hol og Roj i desember, ifølge Aftenposten.

FNs ekspertgruppe, som ble ledet av spesialrapportør Fionnuala Ni Aolain, viser i brevet til at over 64.000 mennesker er innesperret i leirene. De fleste er kvinner og barn, og en del er utlendinger som har familiebånd til IS-medlemmer.

I tillegg til Norge er blant annet Sverige, Danmark, USA og Russland bedt om å hente hjem egne borgere fra leirene.

Frp ønsker internasjonalt straffetribunal

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug sier kravet bygger på en fullstendig absurd logikk, og hun mener FN undergraver et viktig folkerettslig prinsipp.

– Dette er personer som hater vestlige liberale verdier, som ytringsfrihet, religionsfrihet og rettsstaten. Disse vil FN nå at vi skal gi en gullbillett inn i Europa, sier Listhaug.

I utkast til nytt partiprogram heter det at Frp vil arbeide for å opprette en internasjonal straffedomstol for terrorisme og alvorlige forbrytelser begått i land uten fungerende rettsapparat. Frp vil også at forbrytelser skal straffeforfølges der hendelsen fant sted.