Slik kommenterer dronningen intervjuet

Den britiske kongefamilien er lei seg over å få høre om utfordringene til prins Harry og hertuginne Meghan, ifølge en uttalelse på vegne av dronning Elizabeth.

Prins Harry og hertuginne Meghan fikk svært mye oppmerksomhet etter å ha blitt intervjuet av Oprah Winfrey i USA. Foto: Joe Pugliese / Harpo Productions / AP / NTB

Dette er den første reaksjonen fra det britiske hoffet etter det svært mye omtalte intervjuet med Harry og Meghan.

I uttalelsen tirsdag heter det at hele kongefamilien er lei seg etter å ha fått vite hvor vanskelige de siste årene har vært for de to.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt verdsatte familiemedlemmer, står det til slutt.

Dronning Elizabeth, hertuginne Meghan, prins Harry, prins William og hertuginne Kate på et bilde fra 2018. I en uttalelse fra Buckingham Palace tirsdag heter det at kongefamilien er lei seg for å høre om hvor vanskelig Harry og Meghan har hatt det. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

– Bekymret for hudfarge

Talkshowdronningen Oprah Winfreys intervju med Harry og Meghan ble sendt på den amerikanske TV-stasjonen CBS for få dager siden.

Noe av det mest oppsiktsvekkende som kom fram i intervjuet, var at noen i kongefamilien angivelig var bekymret for hudfargen til hertugparets sønn Archie før han ble født. Vedkommende skal ha vært bekymret for at han kunne bli for mørk i huden.

I uttalelsen fra Buckingham Palace heter det at minnene om tidligere samtaler kan variere noe. Samtidig understrekes det at uttalelsene om rase i intervjuet vil bli tatt på alvor. De vil bli håndtert av familien på privat vis, ifølge hoffet.

Denne uttalelsen ble offentliggjort av det britiske kongehuset tirsdag. Foto: Buckingham Palace / AP / NTB

– Ingen støtte

Så langt er det ikke kjent hvem i kongefamilien som angivelig var redd for at Archie skulle bli for mørk i huden. Prins Harry har bare villet si at det ikke var dronning Elizabeth eller prins Philip, ifølge Oprah Winfrey.

Meghan, som har svart mor og hvit far, snakket i intervjuet også om at hun hadde hatt selvmordstanker. Hun sa hun ikke hadde opplevd å få noen støtte fra kongehuset i denne situasjonen.

Tronarvingen prins Charles kommenterte ikke intervjuet da han tirsdag besøkte en midlertidig klinikk i en kirke i London der folk vaksineres mot koronaviruset.

I intervjuet sa prins Harry at han har følt seg sviktet av faren, som angivelig sluttet å ta telefonen da Harry ville snakke om å frasi seg plikter og oppgaver i kongefamilien.