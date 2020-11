FN: Konflikten i Tigray ikke er over

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi mener Etiopias påstand om at offensiven i Tigray er over, ikke betyr at konflikten er avsluttet.

Flyktninger fra Tigray samles ved en kirke nær flyktningleiren Umm Rakouba i øst i Sudan søndag. Til tross for at den etiopiske regjeringen har erklært seier i Tigray, advarer FN om at konflikten ikke er over. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

NTB

Grandi er bekymret for de om lag 100.000 eritreiske flyktningene i regionen, særlig etter rapporter om at enkelte skal ha blitt bortført. Høykommissæren mener det i så fall vil være snakk om alvorlige brudd på internasjonale normer. Han ber Etiopias statsminister Abiy Ahmed om at saken blir tatt hånd om som en hastesak.

Lørdag meddelte Abiy at militæroperasjonen i Tigray-regionen er over. Hæren hevdet å ha erobret provinshovedstaden Mekele.

Den etiopiske hærens offensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) i området har pågått i tre uker. Tusenvis har mistet livet.

Nye eksplosjoner

USAs ambassade i Asmara i nabolandet Eritrea har imidlertid meldt om seks eksplosjoner sent lørdag kveld, hvorav den siste eksplosjonen kom kun noen timer etter at Abiy hadde erklært seier i konflikten.

Det er tredje gang Asmara er utsatt for rakettangrep siden militære operasjoner startet i Tigray 4. november. TPLF anklager Eritrea for å stå i ledtog med den etiopiske regjeringen under offensiven mot Tigray.

Grandi ber Abiy gi FN tilgang til Tigray-regionen. Landets regjering har lovet en humanitær korridor under deres kontroll, men FN har understreket viktigheten av nøytralitet.

Traumeskader

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) besøkte lørdag Ayder-sykehuset i Mekele. 80 prosent av alle pasientene som kommer til sykehuset har traumeskader, skriver de i en pressemelding.

Den dramatiske økningen i slike skader gjør at annen medisinsk aktivitet er stanset, slik at de begrensede ressursene kan brukes til akuttbehandling. Sykehusene i regionen er i ferd med å gå tom for medisinsk utstyr.

– Vi må sikre at helsearbeiderne har det utstyret de trenger for å gi livreddende behandling, sier Maria Soledad, som leder ICRC i Etiopia og befinner seg i Mekele.

– Rolig

Røde Kors skriver at deres ambulanser og biler så langt har kunnet bevege seg rundt i Mekele for å evakuere sårede og døde, samt besøke medisinske fasiliteter. De forhandler nå med myndighetene for å sikre at nødhjelp skal komme raskt fram.

– Det er rolig i Mekele i dag, og vi håper at nødhjelpen kan komme gjennom snart. Personalet på Ayder-sykehuset gjør alt de kan med svært begrensede ressurser. Men de trenger hjelp nå, sier Soledad.

I tillegg til medisinsk utstyr mangler også sykehusene mat, noe som særlig kan gå utover opererte pasienter og de med spesielle ernæringsbehov.

Røde Kors melder også at om lag 1.000 eritreiske flyktninger har kommet til Mekele fra leirer i og rundt byen Shire, ikke langt fra grensen til Eritrea, for å søke mat og annen hjelp.