Israelske soldater har skutt og drept tre palestinere, blant dem en 14 år gammel gutt som demonstrerte på Gazastripen, ifølge lokale helsemyndigheter.

14 år gamle Fares Sirsawi og 24 år gamle Mahmud Abu Samane ble truffet av skarpe skudd i brystet og erklært døde på Shifa-sykehuset i Gaza by, opplyser myndighetene på Gazastripen.

28 år gamle Hussein al-Rakab ble skutt i hodet og drept nær Khan Yunis sør på Gazastripen.

376 andre ble såret da israelske soldater stasjonert langs grensegjerdet åpnet ild mot demonstranter, blant dem to helsearbeidere og to journalister, ifølge talsmann Ashraf al-Qudra i helsedepartementet i Gaza. Totalt ble 126 personer skutt, og for sju av dem er tilstanden kritisk.

«Free Gaza»

«Free Gaza» var budskapet på flere av plakatene demonstrantene gikk med. De fremhevet palestinernes rett til å returnere til hjemmene deres forfedre ble fordrevet fra under dannelsen av Israel i 1948.

Nærmere 200 palestinere er skutt og drept og tusenvis er såret av israelske soldater siden demonstrasjonene nær grensegjerdet begynte 30. mars. Blant de drepte er det flere barn, helsearbeidere og pressefolk. En israelsk soldat er drept i samme periode.

– Standard prosedyre

Den israelske hæren har ikke kommentert opplysningene, men oppgir at minst 20.000 palestinere deltok i demonstrasjoner flere steder langs grensegjerdet fredag. Noen av demonstrantene kastet ifølge israelske talsmenn steiner og «eksplosive gjenstander og granater» mot den strengt bevoktede grensa.

Soldatene svarte med «midler for opprørskontroll og skarpe skudd, i tråd med standard prosedyre», heter det i en uttalelse fra den israelske hæren. Ingen israelsk soldater kom til skade fredag.

Onsdag ble en palestinsk 15-åring drept på Gazastripen. Ifølge palestinske myndigheter ble han truffet i hodet av en tåregassgranat avfyrt av israelske soldater.

Uakseptabelt

Israel har fått krass kritikk fra Norge og en rekke andre land og anklages for overdreven maktbruk mot ubevæpnede demonstranter.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter, slo utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fast tidligere i år.

Israel forsvarer maktbruken og sier den er nødvendig for å hindre terrorister i å ta seg inn i Israel.