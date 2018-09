Et knapt flertall i Senatets justiskomité anbefaler at Senatet godkjenner Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.

Kavanaughs kandidatur ble godkjent med elleve mot ti stemmer, men flere senatorer tok til orde for at avstemningen i plenum bør utsettes en uke, slik at anklagene mot Kavanaugh kan undersøkes nærmere.

Kavanaugh er blitt anklaget av tre kvinner for overgrep på begynnelsen av 1980-tallet, da både de og han var tenåringer.