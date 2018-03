Politiet har funnet spor på datamaskinen hans som vitner om en interesse for tortur og halshugging.

Rettssaken mot Madsen åpnet i København byrett torsdag. Han er tiltalt for mishandling og drap på den svenske journalisten Kim Wall, og aktor Jakob Buch-Jepsen brukte formiddagen til å gi en oversikt over saken og bevisene.

Han leste blant annet fra den rettspsykiatriske rapporten.

– Samlet sett er det snakk om en velbegavet mann uten tegn på psykose. Personlighetsmessig er han svært avvikende, med primært narsissistiske og psykopatiske trekk, heter det.

Ifølge de sakkyndige framstår tiltalte som seksuelt pervers og dessuten lite troverdig.

Sendte meldinger fra ubåten

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark hevdet torsdag at påtalemyndigheten kun sitter på indisier mot Madsen og mener aktoratets presentasjon av saken ikke var nøytral, men framsto som en prosedyre.

– Det er viktig å understreke at det bare er de forklaringene og de dokumentene som legges fram i rettssalen, som retten skal ta stilling til. Vi må glemme det som blir skrevet i pressen, sa forsvareren.

Aktoratet mener Madsen hadde planlagt å mishandle å drepe Wall, som ble med Madsen om bord i ubåten hans Nautilus for å skrive en reportasje.

– Jeg er i live, forresten. Men vi er på vei ned, skrev journalisten Kim Wall i en tekstmelding til kjæresten like før hun forsvant.

Tekstmeldingene, som er skrevet på engelsk, ble vist fram for retten. Hun forteller at Madsen hadde tatt med kaffe og kjeks.

– Jeg elsker deg!!! skriver hun også, melder den danske avisen BT.

De fire tekstmeldingene fra 10. august i fjor er siste livstegn fra 30-åringen. Dagen etter sank ubåten. Madsen ble reddet i land, mens Wall var forsvunnet. Halvannen uke senere ble torsoen av kvinnen funnet i strandkanten. I månedene som fulgte dukket flere likdeler opp.

Foreldrene til stede

Foreldrene til Kim Wall var til stede da aktoratet leste opp tiltalen med de grufulle anklagene mot Madsen.

Madsen var iført en svart t-skjorte, blå bukse og briller da han ankom retten. Han beskrives som uttrykksløs idet anklagene mot ham leses opp.

Ifølge tiltalen ble Wall bundet og mishandlet. også seksuelt. Etter at hun ble partert ble de ulike kroppsdelene festet til rørdeler som skulle sørge for at de ville synke når de ble kastet i vannet fra ubåten. Påtalemyndigheten mener Madsen planla drapet, og viser til at han hadde med seg utstyr som sag, rør, kniv og en spiss skrutrekker og om bord i båten.

Fant blod på nesen

Politiet har funnet spor på Madsens datamaskin som tyder på en interesse for tortur og mishandling.

Teknikere har funnet at Madsen søkte etter temaer som tortur, halshogging og lignende. De fant også en sju sider lang tekst på engelsk der temaet er mishandling av kvinner, inkludert seksuell mishandling. Madsen nektet å utlevere datamaskinen fordi han hevdet den inneholdt forretningshemmeligheter, men en domstol avgjorde at politiet skulle få tilgang til den.

I retten torsdag ble det også kjent at rettsmedisinere fant blod på nesen til Madsen etter at han ble hentet i land. Han hadde også rifter på begge underarmene.

Det er senere blitt konstatert at blodet stammer fra Kim Wall, skriver den danske avisen EkstraBladet.

Rettsmedisinere fant også spor av sæd i Madsens underbukser, noe som kan underbygge påtalemyndighetens påstand om at drapet var seksuelt motivert, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Dersom Madsen kjennes skyldig, krever påtalemyndigheten primært fengsel på livstid, sekundært forvaring.

Livsvarig fengsel innebærer i Danmark en gjennomsnittlig soningstid på 16 år. Påtalemyndigheten krever også erstatning til Kim Walls pårørende og at ubåten UC3 Nautilus destrueres.

– Nekter drap

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark opplyste til retten at hennes klient nekter skyld for drap og for å ha utsatt Wall for seksuell mishandling. Men han innrømmer likskjending.

Obduksjonen har ikke kunnet påvise dødsårsaken, og noe motiv er heller ikke fastslått. Påtalemyndigheten mener at Madsen på forhånd hadde fantasert om å begå et slikt drap.

Madsen har kommet med ulike forklaringer i saken. Han har hevdet at hun døde som følge av en ulykke, og at han fikk panikk, parterte henne og kastet liket over bord.

Rettssaken er ventet å pågå fram til 25. april.