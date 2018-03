Polens jøder er urolige

ANTISEMITTISKE UTSAGN: Overrabbiner i Warszawa, Michael Schudrich, forklarer han at han i løpet av de siste månedene har hørt antisemittiske utsagn i Polen som han ikke har hørt på 25 år.– Jødene spør seg selv om de har hjemsted i Polen, om de hører til her, sier han. Bildet viser overlevende og slektninger som besøker Radegast jernbanestasjon som under 2. verdenskrig var et knutepunkt for å sende jøder til konsentrasjonsleirer. FOTO: CZAREK SOKOLOWSKI, TT / Scanpix (arkiv)