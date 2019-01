STØTTEAKSJON: I 2017 besluttet president Donald Trump å avslutte DACA-programmet, til tross for at han tidligere hadde sagt at han «elsket» de unge «dreamers». Akkurat nå opprettholdes DACA kun midlertidig av lokale domstoler. Her snakker senator Richard Blumenthal (D) under en støtteaksjon for de unge «dreamers» i Washington. FOTO: Jose Luis Magana, AP