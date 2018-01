Danske Peter Martins trekker seg som sjef for New York City Ballet, etter anklager om omfattende trakassering av en rekke dansere og andre ansatte.

Styreformann Charles W. Scharf bekrefter avgangen og sier at New York City Ballet ser alvorlig på anklagene som rettes mot den nå 71 år gamle dansken.

– Vi takker Peter for hans store bidrag som ballettsjef i over tre tiår, der han har ledet kompaniet til eksepsjonelle kunstneriske høyder og resultater, skriver Scharf i en kunngjøring.

– Styret tar samtidig de anklager som rettes mot ham på alvor, og vi regner med at den uavhengige granskingen av disse anklagene snart er ferdig, fortsetter han.

Verbale og fysiske angrep

Fem dansere, den ene av dem fortsatt tilknyttet balletten, sto nylig fram i The New York Times og fortalte om verbale og fysiske angrep fra Martins side helt tilbake til 1993.

24 kvinnelige og mannlige dansere, alle tidligere tilknyttet balletten, har i senere intervjuer fortalt om fryktkulturen som har rådet under Martins og anklager ham for å ha ødelagt mange karrierer.

Flere av de tidligere danserne sier blant annet at dansken misbrukte sin makt som ballettsjef ved å belønne dansere som hadde sex med ham.

Granskes

Martins avviser anklagene om overgrep og trakassering, som først ble kjent gjennom et brev til ballettens styre i forrige måned.

Martins ble straks permittert og styret hyret et advokatfirma til å granske anklagene. Det er ikke kjent hva konklusjonen blir, men Martins orienterte mandag styret om at han uansett trekker seg som ballettsjef.

– Jeg har samarbeidet fullt ut med granskerne og regner med at deres konklusjon snart er klar. Jeg tror de vil renvaske meg, skriver Martins i er brev til styret.

– Jeg har avvist og fortsetter å avvise at jeg har vært innblandet i noen form for upassende oppførsel, fortsetter han.

Forsvarer Martins

Flere dansere har rykket ut til Martins forsvar og sier at de verken har opplevd ham som truende eller har kjennskap til at han har gjort seg skyldig i overgrep.

– Han har aldri vist annet enn respekt for meg, sier en av ballettens ledende dansere, Sterling Hyltin til The New York Times.

Danserne Megan Fairchild og Megan Johnson sier det samme.

– Jeg har aldri kjent meg utrygg sammen med ham. Det er ham jeg har gått til når jeg har hatt problemer ved balletten eller hjemme, sier Fairchild, som har vært tilknyttet balletten i 16 år.

Pågrepet

I 1992 ble imidlertid Martins pågrepet av politiet, anklaget for å ha banket opp kona Darci Kistler, som senere trakk anklagen mot ham.

Senest torsdag ble han pågrepet etter å ha fyllekjørt i Westchester County, og også i 2011 sa han seg skyldig i fyllekjøring, den gang i Ardsley i New York.