USAs president Donald Trump har signert en midlertidig budsjettavtale etter et kompromiss i Kongressen. Dermed kan offentlige etater kan åpne igjen.

Avtalen ble vedtatt med 81 mot 18 stemmer i Senatet, og ble senere også godkjent i Representantenes hus. Til slutt kunne president Donald Trump sette sin signatur på vedtaket som sikrer finansiering av offentlige utgifter fram til 8. februar.

Siden lørdag har USA vært inne i en såkalt «shutdown» og stått uten finansiering av statsapparatet. Dermed ble hundretusener av offentlige amerikanere utestengt fra jobben uten lønn mandag og flere offentlige etater måtte stenge ned. Tirsdag kan de vende tilbake til jobb som normalt.

– Om få timer vil statsapparatet gjenåpne, sa demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, i en tale før avstemningen mandag kveld.

Selv om Demokratene og Republikanerne er enige om en midlertidig finansieringsplan, gjenstår det ennå å bli enige om statsbudsjettet for 2018.

Kompromiss

Det var nødvendig med minst 60 stemmer for å få avtalen vedtatt. Republikanerne, som har ett sete mer enn Demokratene i Senatet, var derfor avhengige av å få med seg flere demokrater.

Schumer sa like før avstemningen at hans parti ville gå med på å sikre flertall for et midlertidig budsjett. Uttalelsen kom etter at Republikanernes leder i Senatet, Mitch McDonnell, kom Schumer i møte på et kompromiss om å jobbe sammen for å finne en løsning for anslagsvis 700.000 innvandrere som kom til USA som barn.

President Donald Trump roser Demokratene for «å ha tatt til fornuften» og gått med på budsjettenighet i Senatet. Trump sier samtidig at han er åpen for en avtale som omfatter innvandrere, om bare «den er bra for landet vårt».

Beskyldningene haglet

Budsjettkrisen har skygget over Trumps ettårsfeiring som president. Partene brukte helgen til å hakke løs på hverandre og utveksle beskyldninger om hvem som var minst innstilt på kompromiss. Sent søndag kveld lovet McConnell, at han vil se nærmere på demokratiske kjernesaker.

For at Demokratene skulle stemme for den midlertidige forlengelsen av finansieringen, fikk de forsikringer om at Senatet snart skal ta opp saken til de unge innvandrerne og andre viktige budsjettspørsmål.

Sist offentlig sektor ble stengt ned, var under Barack Obama i 2013. Den gang ble rundt 800.000 offentlig ansatte midlertidig permittert. Siden 1990 er det skjedd fire ganger at partiene ikke har klart å enes om et budsjett innen fristen.