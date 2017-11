USAs president Donald Trump vinker farvel idet han går om bord på presidentflyet Air Force One i Manila. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Trump skryter av nye tider etter rundtur i Asia

Etter en to uker lang rundtur i Asia vender Donald Trump nesen hjemover, overbevist om at alle som handler med USA, har forstått at reglene er endret.